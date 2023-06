Die Loubegaffer – Ex-BEA-Chefin taucht auf, und Francine Jordi schiesst scharf Jennifer Somm vermarktet jetzt ein Kino in Zürich. Und Francine Jordi holt am Feldschiessen den Kranz. Das sind die Neuigkeiten der Loubegaffer. Die Loubegaffer

Die ehemalige Bernexpo-Chefin Jennifer Somm hat in Zürich eine neue Aufgabe als Kinobetreiberin gefunden. Foto: Silas Zindel

Ende Oktober 2020 trat die damalige Bernexpo-Chefin Jennifer Somm abrupt von ihrem Posten ab. Der Abgang mitten in der Pandemie hinterliess das eine oder andere Fragezeichen. Sie wollte sich damals nicht zu den Umständen äussern. Jetzt sorgt die Zuger Marketingspezialistin wieder für Schlagzeilen – und zwar in Zürich. Sie ist die Chefin eines Unternehmens mit dem vielversprechenden Namen Spoundation Motion Picture AG. Das ist eine Tochterfirma des Zurich Film Festival. Ihr Unternehmen mietet sechs Kinosäle mit knapp 800 Plätzen und ein grosszügiges Foyer in einem SBB-Gebäude an der Europaallee beim Bahnhof. Das Festival will dort einen Teil seiner Filme zeigen. Die Kinos waren Teil des Kulturhauses Kosmos, das seinen Betrieb nach Verlusten in Millionenhöhe einstellen musste.



Viele Bernerinnen und Berner streichen sich das Datum des Feldschiessens jeweils rot in der Agenda an. Dazu gehört auch die Sängerin Francine Jordi. Auf Instagram schreibt sie: «Als Sportschützin und aktives Mitglied bei den Feldschützen Richigen ist es für mich eine Ehrensache, dabei zu sein.» Sie stellte damit unter Beweis, dass sie nicht nur die Töne, sondern auch Zielscheiben trifft: Francine Lehmann – wie sie mit bürgerlichem Namen heisst – erzielte 60 Punkte, was für ein Kranzabzeichen reichte. Letzteres hängte sie stolz an ihr T-Shirt. Die Loubegaffer gratulieren.