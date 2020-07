Abo Drei Oberländer Gletscher verloren ihre Zungen

971, 1005, 1850 Meter: So viel haben die Zungen vom Trift-, dem Unteren und dem Oberen Grindelwaldgletscher in der jüngsten Messperiode an Länge eingebüsst. Auch der lange und schneereiche Winter 2012/2013 konnte die Gletscherschmelze nicht bremsen.