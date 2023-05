Schlosskonzerte Spiez – Ewig frische Lieder und Temperaturen Im Rahmen der Schlosskonzerte Spiez brachte die Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis ein Füllhorn an Volksliedern mit, die so manchem zu Herzen gingen. Christina Burghagen

Ein Klassikstar in der Spiezer Schlosskirche: Vokalkonzert von Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis an den Schlosskonzerten. Foto: Karin von Känel

«Bekannte Volkslieder passen perfekt in unsere Landschaft», stellte Samuel Justitz in der Schlosskirche Spiez bei seiner Begrüssung fest und spielte dabei auf den fast unwirklich schönen Konzertort mit Bergen und See an. Unter #vokal standen im Rahmen der Spiezer Schlosskonzerte bekannte Schweizer Volkslieder und das Werk der Komponistin Louise Farrenc, Nonett in Es-Dur, op. 38, auf dem Programm.