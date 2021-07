Projekt gegen Sommerhitze – EWB will die Stadt Bern mit Aarewasser kühlen Durch die Klimaerwärmung wird es in Bern immer heisser. Nun will der Energieversorger EWB testen, ob sich die Stadt mithilfe von kaltem Aarewasser klimatisieren lässt. Benjamin Bitoun

Das Wasser aus der Aare könnte künftig zur Kühlung der warmen Stadtquartiere dienen. Foto: Raphael Moser

Die Idee klingt bestechend: Wenn der Klimawandel die Stadt Bern immer mehr in einen Glutofen verwandelt– warum diesen nicht einfach abkühlen mit dem kalten Aarewasser, das die Stadt umfliesst?

Fernkälte als Pendant zur Fernwärme: Was nach Zukunftsmusik klingt, ist bereits in Abklärung, wie eine Anfrage bei Energie Wasser Bern (EWB) zeigt. Die städtische Energieversorgerin prüft, ob sie der Aare an einzelnen Stellen Wasser entnehmen und an den heissesten Orten der Stadt zur Klimatisierung nutzen könnte. «Wir arbeiten im Moment zusammen mit externen Spezialisten daran, die Konzessionsunterlagen und die Umweltverträglichkeitsprüfung bereitzustellen», sagt Walter Schaad, Experte für Nachhaltigkeit bei EWB.