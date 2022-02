Parolen der EVP Steffisburg – EVP unterstützt die Verdichtung Die Mitglieder der EVP Steffisburg fassten die Parolen für die kommenden Abstimmungen. Zuspruch erhielt die Ortsplanungsrevision.

Die Esther-Schüpbach-Stiftung (ESS) in Steffisburg, rechts daneben die Pfrundmatte, auf der einst der Neubau der ESS entstehen könnte. Foto: Christoph Gerber

An ihrer Parteiversammlung feierte die EVP Steffisburg ihren neuen Parlamentspräsidenten Patrick Bachmann. Den Parolenfassungen gingen angeregte Diskussionen voraus, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Die Mitglieder der Partei lehnten einstimmig die Tierversuchsinitiative ab. Ohne Gegenstimme stellten sie sich hinter die Tabakwerbungsinitiative.

Die Abschaffung der Stempelabgaben für die grossen Konzerne lehnten sie ab. Das auf sieben Jahre befristete Massnahmenpaket zugunsten der Medien wurde jedoch deutlich gutgeheissen. Mit einer Stimme Unterschied stimmten die Anwesenden auch dem kantonalen Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge zu.

EVP stützt Kurs der Exekutive

Ausführlich setzte sich die Parteibasis schliesslich mit der lokalen Ortsplanung auseinander. «Die Partei honorierte die Mitwirkungsprozesse und die grosse und fortschrittliche Arbeit, die in den Planungsjahren geleistet wurden», steht im Communiqué weiter. Sie stellte sich mit einer Enthaltung hinter den Willen von Exekutive und Parlament, Steffisburg als Agglomerationsgemeinde nach innen zu verdichten.

Vor dem Hintergrund des raschen Wachstums des Bevölkerungsteils der über 65-Jährigen begrüssten die meisten Anwesenden, dass ein Teil der Pfrundmatte für die Vergrösserung und Erneuerung der Esther-Schüpbach-Stiftung vorgesehen ist. Das Seniorenzentrum liegt für hochaltrige Menschen an optimaler Lage.

Man war sich einig, dass das Freihalten von 40 Prozent des Areals als Grünzone und die geplante Errichtung einer Zone mit Planungspflicht notwendig sei. So könne, anders als bei der Überbauung an der nahen Scheidgasse, nur ein Projekt realisiert werden, welches organisch und ökologisch in das historische Ensemble von Kirche, Pfarrhaus und Kirchgemeindehaus passe.

PD

