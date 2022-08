Abstimmung am 25. September – EVP ist für das Stimmrechtsalter 16 im Kanton Bern Die Delegiertenversammlung der EVP Kanton Bern hat sich mit einer grossen Mehrheit für die Änderung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre ausgesprochen.

Am 25. September entscheidet das Berner Stimmvolk, ob künftig Jugendliche ab 16 Jahren abstimmen dürfen. Foto: Sabina Bobst/Tamedia

Die Delegierten der EVP Kanton Bern haben die Ja-Parole zur kantonalen Abstimmung über Stimmrechtsalter 16 gefasst.

Der Entscheid fiel mit deutlichem Mehr, wie die Partei am Freitag mitteilte. Ein Stimm- und Wahlrecht in diesem Alter knüpfe an die politische Bildung während der obligatorischen Schulzeit an. Ausserdem könne so die politische Partizipation der Jugendlichen gestärkt werden, argumentiert die Partei.

Aus Sicht der EVP ist es wichtig, dass Jugendliche früh politische Verantwortung übernehmen, da sie am längsten mit den Folgen politischer Entscheide leben müssen. Die kantonale Abstimmung findet am 25. September 2022 statt.

SDA/Miriam Schneuwly

Fehler gefunden?Jetzt melden.