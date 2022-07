Der Widerstand gegen das beschlossene Ende des Campingplatzes Fanel ist gross. Foto: Iris Andermatt

Auf den ersten Blick scheint es, als ob sich in der Causa Camping Fanel endlich etwas bewegen würde. Nach Jahren, in denen sich die Fronten zwischen Naturschutz und Erholungsuchenden nur verhärtet haben, tönen die Worte von Regierungsrätin Evi Allemann wie ein Befreiungsschlag: Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission werde als Fachgremium, das in dieser Sache ein gewichtiges Wort mitzureden habe, das Gelände erneut begutachten, kündigt die Justizdirektorin am Freitag an.