Immobilienkrise in China – Evergrande lässt weitere Zahlungsfristen verstreichen

Strauchelnder Konzern holt sich Hilfe Infos einblenden

In Chinas Immobilienkrise holt sich der strauchelnde Konzern Kaisa externe Berater an Bord, um sich aus seiner schwierigen Lage zu retten. Das Unternehmen Houlihan Lokey werde die Liquidität bewerten und mögliche Lösungen untersuchen, teilte Kaisa am Montag in der südchinesischen Metropole Shenzhen mit.

Nach zwei Wochen Handelsstopp sackte der Kurs der Kaisa-Aktien an der Börse in Hongkong am Montag um 14 Prozent ab. Seit Jahresbeginn haben die Papiere des chinesischen Unternehmens rund 75 Prozent eingebüsst.

Wie Evergrande zählt auch Kaisa zu einer Reihe anderer chinesischer Konzerne, die im Zuge der Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Die internationale Rating-Agentur Fitch hatte die Kreditwürdigkeit von Kaisa Mitte Dezember heruntergestuft und vor einem Zahlungsausfall gewarnt.

Kaisa engagiert auch Vertreter der internationalen Anwaltskanzlei Sidley Austin als Rechtsberater. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mit Vertretern der Inhaber seiner Anleihen über einen umfassenden Umschuldungsplan gesprochen. Noch sei keine Aufforderung zu einer Beschleunigung der Rückzahlungen eingegangen.

Das Unternehmen hatte eine am 7. Dezember fällige vorrangige Anleihe in Höhe von 400 Millionen US-Dollar nicht zurückgezahlt. Zudem blieb es die Zinsen für zwei Dollar-Anleihen zum Ablauf einer Nachfrist schuldig. Die Ratingagentur Fitch hatte Kaisa und Evergrande auf «Restricted Default» abgestuft, was so viel wie «eingeschränkter Kreditausfall» bedeutet.