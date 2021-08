Stadt zieht positive Bilanz – Eventreihe «Z Thun louft öppis» stiess auf Interesse Während sechs Wochen boten die Stadt und vier Partnerorganisationen mit der Sommeraktion «Z Thun louft öppis» täglich kleine Events. Sie ziehen ein positives Fazit.

Das Yoga-Angebot im Rahmen von «Z Thun louft öppis» war laut den Organisatoren sehr beliebt. Foto: PD

Kleine Konzerte auf dem Rathausplatz, Schatzsuchen und gespenstisches Kino im Schloss, Yoga-Stunden am See, geführte Biketouren oder Trampelwurmfahrten: Dies und mehr wurde der Bevölkerung sowie Touristinnen und Touristen vom 3. Juli bis zum 15. August in Thun geboten.

«Gäste nutzten die Angebote ebenfalls, zum Beispiel die kostenlosen Stadtführungen.» Lorenz Blaser, Thun-Thunersee Tourismus

Unter dem Titel «Z Thun louft öppis» sorgten die Stadt Thun, die Innenstadt-Genossenschaft Thun (IGT), Thun-Thunersee Tourismus (TTST), das Schloss Thun und der Verein Thunfest für ein überwiegend kostenloses Sommerprogramm mit täglich ein bis zwei Events in kleinem Rahmen (wir berichteten). «Nach der erfolgreichen Durchführung im letzten Jahr wiederholten die Institutionen die Eventreihe – mit neuen Angeboten. Auch diesen Sommer sind die Verantwortlichen sehr zufrieden mit der Aktion», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

«Events bereicherten Sommer»

«Die kleinen, aber feinen Anlässe werteten einen Wetter- und Corona-bedingt besonderen Sommer auf und bereicherten unsere Stadt. Das zeigen uns die vielen positiven Rückmeldungen und die guten Besuchszahlen», wird Peter Jost, Leiter der Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation, zitiert. Nicht nur Einheimische hätten teilgenommen. «Gäste nutzten die Angebote ebenfalls, zum Beispiel die kostenlosen Stadtführungen», sagt Lorenz Blaser, Geschäftsführer von Thun-Thunersee Tourismus.

Livemusik auf dem Rathausplatz: Die Konzerte von «Z Thun louft öppis» stiessen auf Anklang. Foto: PD

«Es war schön, zu sehen, wie die Leute die Musik und die Emotionen wieder in vollen Zügen genossen.» Daniel Schmid, Verein Thunfest

Einige der Angebote seien besonders auf Anklang gestossen, zum Beispiel die sonntäglichen Yoga-Stunden im Schadaupark oder die Konzerte auf dem Rathausplatz. «Es war schön, zu sehen, wie die Leute die Musik und die Emotionen wieder in vollen Zügen genossen. Auch die Künstlerinnen und Künstler haben lange auf diese Momente gewartet», so Daniel Schmid vom Verein Thunfest.

Schwimmen fiel oft ins Wasser

Ebenfalls beliebt waren die Programmpunkte im Schloss. «Während der Schatzsuche war das Schloss besonders gut besucht. Auch das Kinderkino mit ‹S’Chline Gspängst› war für das Publikum ein viel geschätztes Erlebnis», lässt Museumsleiterin Yvonne Wirth im Communiqué wissen. Die IGT bot mit Trampelwurmfahrten während des Abendverkaufs «eine zusätzliche Attraktion». Viele hätten das Angebot spontan genutzt, sagt Geschäftsführerin Ursula Flück-Arbeiter.

Wegen des Hochwassers musste das begleitete Aareschwimmen, bei dem ausgebildete Freiwasserschwimmer ihr Wissen weitergaben, laut Mitteilung mehrmals abgesagt werden. Die zahlreichen Anmeldungen hätten allerdings gezeigt, dass das Angebot interessierte.

