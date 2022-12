Gesundheitliche Probleme – Evelyne Binsack zieht Nationalratskandidatur zurück Eigentlich wollte sie für die SVP ins Parlament, doch nun zieht die Extremsportlerin und Bergführerin ihre Kandidatur zurück.

Seit einem Unfall vor elf Jahren hat Evelyne Binsack Beschwerden, welche sich letztens verschlimmert haben. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Vor knapp vier Wochen verkündete sie ihre Kandidatur, nun zieht sie sie wieder zurück: Extrem-Bergsteigerin Evelyne Binsack will nun doch nicht für die SVP in den Nationalrat. Laut dem «Blick» sind gesundheitliche Probleme der Grund für ihren Rückzug. Denn Binsack habe seit einem Unfall mit Halswirbelfraktur und Gehirnerschütterung vor elf Jahren immer wieder mit Beschwerden zu kämpfen, welche sich in letzter Zeit verschlimmert hätten.

Als weiteren Grund gibt die Sportlerin an, dass sie keinen Wahlkampf habe führen, von sich keine Plakate habe hängen sehen wollen. Das sei «nicht goutiert» worden, heisst es im «Blick». Dennoch, so betont Binsack im Interview, habe die SVP Oberhasli mit Verständnis auf ihren Entscheid reagiert.

Schweizweit bekannt ist die 55-jährige Evelyne Binsack als Extremsportlerin. Aufgewachsen ist sie in Hergiswil NW, heute lebt sie im Berner Oberland. Mit 22 Jahren durchstieg sie die Eigernordwand im Winter. 2001 erreichte sie im Alleingang als erste Schweizerin den Gipfel des Mount Everest.

ske

