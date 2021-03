Gemeinderätin in Uetendorf – Eva Bichsel hört auf Ende Schuljahr auf Eva Bichsel tritt als Gemeinderätin von Uetendorf per 31. Juli zurück.

Gemeinderätin Eva Bichsel tritt auf Ende des Schuljahres zurück. Foto: PD

Der Gemeinderat von Uetendorf hat an seiner letzten Sitzung vom Rücktritt von Eva Bichsel (SVP) als Gemeinderätin per 31. Juli Kenntnis genommen. Nach vielen Jahren in der Schulkommission

trat Eva Bichsel 2015 in den Gemeinderat von Uetendorf ein.

Sie führte zuerst das Ressort Liegenschaften und wurde nach einer Neuverteilung der Ressorts innerhalb des Gemeinderats verantwortlich für das Ressort Bildung und Finanzen. In ihre Zeit fiel unter anderem die Einführung des neuen Rechnungssystems HRM2, mit dem es umso wichtiger wurde, die Nachhaltigkeit der Gemeindefinanzen sicherzustellen.