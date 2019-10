Europas schönste Velofernwege

Wo machen Sie gerne länger Pause? Die Dolomiten bilden das Herzstück der Tour. Hier lohnt es sich, einen Ruhetag einzulegen. Direkt an der Route erheben sich die Drei Zinnen, der Monte Cristallo und die Tofana di Mezzo. Statt sich nun im Klettersteig weiter zu verausgaben, spaziert man besser mit Bergblick um einen der Seen, tankt Kraft und rollt am nächsten Tag ausgeruht das Valle del Boite hinunter.

Eine Traumaussicht: Blick auf die Tofana di mezzo. Foto: Getty Images

Was dürfen Sie nicht verpassen? Zur Einstimmung auf Venedig lohnt ein Stopp in Pieve di Cadore. Dort erblickte Ende des 15. Jahrhunderts der Maler Tizian das Licht der Welt, eine Ausstellung erinnert an den berühmten Sohn der Kleinstadt. Schauwert hat auch das Brillenmuseum, in dem 2000 Modelle präsentiert werden, vom Mittelalter bis in die heutige Zeit – darunter ein Spazierstock, in dem ein Fernglas versteckt ist.

Wo wird es anstrengend? Die Tour hat mit dem Brennerpass (1370 Meter) und dem Gemärkpass (1530 Meter) zwei lange Anstiege. Auf der Nordseite des Brenners gibt es noch keinen durchgehenden Veloweg. Hier können Velofahrer die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) als Lift nutzen.

Abenteuerlich und anstrengend: Auf dem Velo über die Dolomiten. Foto: Getty Images

Wie komme ich hin? Von Venedig bietet sich der ÖBB Nightjet (nightjet.com) oder der Bus zurück nach München an.

Info: 560 Kilometer meist auf guten Velowegen, muenchen-venezia.info

***

Moldau-Veloweg – Tschechien



Was bietet die Tour? Diese Fahrt ist wie eine Sinfonie. Sie beginnt mit den grünen Höhenzügen des Böhmerwalds und mit einem sanften Plätschern. Allmählich steigert sich die Melodie. Von Burgen bewachte Flussschleifen tauchen auf, dann die Städte Krumau, Budweis und Prag. Velofahrer sollten das Stück «Vltava – Die Moldau» des Komponisten Bed?ich Smetana mit auf die Reise nehmen und sich von der Melodie vorantreiben lassen – oder sich für den puren Genuss ans Flussufer setzen.

Wo machen Sie gerne länger Pause? Viele Kleinstädte Böhmens sehen aus, als wären sie im Mittelalter in einen Dornröschenschlaf gefallen. Besonders schön ist die zum Unesco-Weltkulturerbe zählende Altstadt von Krumau. Bei einem Spaziergang geben die Gassen immer wieder neue Blickwinkel frei: auf die Moldau, auf den Stadtplatz und auf das Schloss. Mit zehn Hektar Fläche ist es nach der Prager Burg der zweitgrösste historische Bau in Tschechien.

Saftig grün: Die Hügel des Böhmerwalds. Foto: Getty Images

Was dürfen Sie nicht verpassen? Die Dichte an Burgen und Schlössern in Böhmen ist beeindruckend. Manche sind weltberühmt wie die Prager Burg, andere sind hierzulande kaum bekannt. Wobei: Schloss Frauenberg in Hluboká nad Vltavou erinnert ein wenig an den Prunkbau von Ludwig II. und wird daher auch als das «südböhmische Neuschwanstein» vermarktet. Beide Schlösser wurden etwa zur gleichen Zeit umgestaltet beziehungsweise erbaut.

Wo wird es anstrengend? Der ruhige Veloweg führt in der ersten Hälfte über viele Hügel. Kurz vor Prag verläuft die Route direkt am Fluss und lässt sich dann leicht fahren.

Wie komme ich hin? Velofahrer erreichen den Böhmerwald über Sachsen und Bayern mit der Bahn (cd.cz) oder dem Bus. Der nächste Bahnhof zum Startpunkt liegt in Viperk. Von dort sind es 30 Kilometer bis zum Moldau-Veloweg.

Info: Die Moldau ist ein Zufluss der Elbe. Daher bietet es sich an, bis Dresden zu fahren. Die gesamte Tour bringt es auf rund 610 Kilometer. czechtourism.com

***

Neusiedlersee-Veloweg – Österreich



Was bietet die Tour? Denkt man an Österreichs Landschaften, erscheinen vor dem geistigen Auge die Alpen, Mittelgebirge und Flüsse. Doch es gibt noch ein anderes Österreich, wie geschaffen für genussvolle Velotouren – den Neusiedler See. Nirgends scheint im Land die Sonne häufiger, nirgends sind die Velowege besser.

Wo machen Sie gerne länger Pause? Der Rathausplatz von Rust wirkt wie aus der Zeit gefallen: hier die Fischerkirche, dort die Bürgerhäuser. Man könnte stundenlang an einem der Restauranttische sitzen und dem Klappern der Störche auf den roten Ziegeldächern lauschen.

Was dürfen Sie nicht verpassen? Ja, das ist auch Österreich: Eine steppenartige Landschaft, darin Weisse Barockesel, Wasserbüffel, Graurinder, wollige Mangaliza-Schweine und Przewalski-Pferde. Darüber drehen Vogelschwärme im flirrenden Licht Pirouetten. Am Ostufer schützt der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel eine der eigenwilligsten Landschaften Österreichs und zugleich eine der schönsten. Velofahrer folgen dem Lacken-Veloweg B20 hinein in das Welterbe der Unesco.

Erholung im Nationalpark: Der idyllische Neusiedlersee. Foto: Getty Images

Wo wird es anstrengend? Mühsamer wird es nur, wenn man den Seeveloweg verlässt und am Fuss des Leithagebirges dem Kirschblütenweg B12 folgt. Lohn ist der weite Panoramablick über die namensgebenden Kirschbäume, Dörfer und den See dahinter.

Wie komme ich hin? Am besten fährt man mit dem Zug oder Bus nach Wien und von dort weiter bis nach Neusiedl am See oder Pamhagen.

Info: 124 Kilometerrunde durch Österreich und Ungarn, die sich gut mit Velowegen in der Region verlängern lässt; neusiedlersee.com, burgenland.info, ungarn-tourismus.de

Parenzana Istrien – Italien, Slowenien, Kroatien



Was bietet die Tour? Mitte des 19. Jahrhunderts erschloss die Habsburgermonarchie mit der Parenzana das Hinterland der Adria: Die Schmalspurbahn zuckelte zwischen 1902 und 1935 durch die Provinz. Es gab 36 Haltestellen, neun Tunnels, elf Brücken, dazu sechs Viadukte. Seit 2012 gehören sie allein Velofahrern und Wanderern, die stillgelegte Strecke wurde von 2008 an Stück für Stück zum multinationalen Weg. Jeden Tag wechselt die Landschaft: Buchten, Salinen, Hügel, dazwischen öffnen sich immer wieder Blicke auf die Adria. Und Eisenbahnliebhaber entdecken noch umgebaute Bahnhöfe entlang des Wegs.

Wo machen Sie gerne länger Pause? Das Mittelalterstädtchen Motovun in Kroatien ist der ideale Übernachtungsort für Velofahrer. Oben schweift der Blick über das Mirna-Tal. An den Hängen um Motovun reifen die Trauben des Motovunski Teran, ein kräftiger Rotwein. Und in den Eichenwäldern werden Trüffel gesucht und gefunden. Zum Abendessen stehen dann hausgemachte Trüffelnudeln mit Weinbegleitung auf der Karte.

Idealer Übernachtungsort: Das Mittelalterstädtchen Motovun. Foto: Getty Images

Was dürfen Sie nicht verpassen? Slowenien hat zwar nur ein Stück der Adria abbekommen, doch immerhin eines der schönsten. Den Logenplatz hat das Städtchen Piran. Auf der Karte sehen die Umrisse der Altstadt aus wie eine Haiflosse, die das Meerblau durchschneidet. Auf der Anhöhe sitzt weithin sichtbar die Kathedrale St. Georg über dem Meer, der Turm daneben ist eine kleine Kopie des Markusturms in Venedig. Überhaupt wähnen sich Besucher manchmal viel weiter westlicher auf der anderen Meeresseite, Piran ist für seine venezianische Architektur berühmt. Nur Kanäle gibt es nicht, dafür einen umso längeren Pier.

Auf einer Anhöhe: Die slowenische Stadt Piran. Foto: Getty Images

Wo wird es anstrengend? In Italien und Slowenien folgt die einstige Bahntrasse dem sanften Auf und Ab der Küste. Hinter der kroatischen Grenze dreht die Route ins Hinterland und steigt länger an. Hier verwandeln grosse Steine den Weg in eine Rüttelpiste.

Reisefreuden: Ein Rastplatz mit Aussicht. Foto: Getty Images

Wie komme ich hin? Als Startpunkt auf einer Tour entlang der Parenzana bietet sich das italienische Triest an. Die Stadt erreichen Sie mit der Bahn (oebb.at, trenitalia.com) oder dem Bus.

Info: Der «Weg der Gesundheit und Freundschaft» bringt es zwischen Triest und Porec mit Abstechern auf 160 Kilometer, parenzana.net, slovenia.info, istria-bike.com, italybike.info

***

Seen-Route – Schweiz



Was bietet die Tour? Selten passt ein Velowegname so gut wie hier, denn 16 Seen zieren diese Tour. Darunter die riesigen: Bodensee, Genfersee. Die türkisfarbenen: Walensee, Brienzersee, Thunersee. Die begehrten: Zürichsee, Zugersee und Vierwaldstättersee.

Wo machen Sie gerne länger Pause? Im Westen der Tour liegt das mittelalterliche Städtchen Greyerz (Gruyères). Noch bekannter ist der Greyerzer Hartkäse, am besten schmeckt er auf dem Stadtplatz des Mittelalterstädtchens, entlang der Rue du Bourg. Filmliebhaber zieht es aber weiter – nicht ganz hinauf zum Schloss, sondern in die Rue du Château zum Museum HR Giger: Darin hat der Schöpfer von Filmwelten eine Bar im Stil der «Alien»-Reihe eingerichtet. Für die Erfindung des Weltraum-Monsters im Ridley-Scott-Film hat der Schweizer Surrealist 1979 einen Oscar erhalten.

Berühmt für den Käse: Greyerz. Foto: Getty Images

Was dürfen Sie nicht verpassen? Auf einigen der Seen schippern noch heute Raddampfer aus der Belle Époque. Am Nordufer des Thunersees kann man zu den St. Beatus-Höhlen fahren und in die Unterwelt eintauchen. Es gibt sogar eine «Kapitänsgrotte».

Wo wird es anstrengend? Der Streckenname verspricht beschauliche Uferfahrten. Doch dazwischen werden Velofahrer immer wieder in die kleinen Gänge gezwungen. Gut, dass es in der Schweiz Schoggi, Rösti und Co. gibt. Die Kalorien braucht man, denn die Route 9 der nationalen Velowege hat 4200 Höhenmeter.

Wie aus dem Bilderbuch: Der Thunersee. Foto: Getty Images

Wie komme ich hin? Mit dem Zug (sbb.ch) oder Bus kommt man gut an den Bodensee. Unterwegs lassen sich Teilstücke und Anstiege mit dem Zug oder dem Postauto (Postauto.ch) überbrücken.

Info: 510 Kilometer, myswitzerland.com, schweizmobil.ch

***

IJsselmeer-Runde – Niederlande



Was bietet die Tour? Velofahrer, die über gute Wege sausen wollen, sollten in die Niederlande reisen. Eine der spannendsten Touren führt um das IJsselmeer. In Amsterdam angekommen, gibt es erstmal einen kleinen Kulturschock: so viele Fahrräder! (Hier lesen Sie, wie es ist, als Tourist durch Amsterdam zu fahren) Also raus aufs Land. Dort leiten Routenschilder von Windmühle zu Windmühle, von Bucht zu Bucht. Doch nicht alles ist so eindeutig: Wer auf ein Gewässer mit «zee» schaut, blickt aufs Meer – und wenn da «meer» steht, auf einen See. Klar ist aber eines: Man rollt immer schön flach am Wasser entlang.