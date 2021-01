Minervas Gegner Benfica – Europas Könige von 2010 zollen Minerva Respekt Benfica Lissabon gehört im europäischen Futsal zu den Spitzenclubs, nimmt Futsal Minerva im Sechzehntelfinal der Champions League aber trotz Favoritenrolle nicht auf die leichte Schulter. Adrian Lüpold

Die Könige Europas: Minervas Gegner Benfica Lissabon gewann im Jahr 2010 die Uefa Futsal Champions League. Foto: Website Benfica Lissabon

Im Sommer 2010 gründeten in Bern drei futsalverrückte Studenten Futsal Minerva. Im gleichen Jahr gewann der portugiesische Traditionsverein Benfica Lissabon zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Uefa Futsal Champions League dank eines 3:2-Siegs nach Verlängerung im Final gegen Interviú Madrid.

Anders als in der Schweiz geniesst die Sportart Futsal in Portugal schon seit langer Zeit einen grossen Stellenwert. Dass Junioren in der Halle ihre Technik, Kreativität und Spielintelligenz schulen und auf engstem Raum lernen, schnelle Entscheidungen zu treffen, gehört auf der iberischen Halbinsel zum Usus. Auch der fünffache Weltfussballer Cristiano Ronaldo spielte als Kind in der Halle.

Davon profitieren auf lange Sicht auch die Fussballclubs. Kein Wunder, unterhalten Grossvereine wie Sporting oder Benfica seit Jahrzehnten auch eine eigene Futsalabteilung. Schon seit 1990 gibt es in Portugal einen Meisterschaftsbetrieb, der über die Jahre immer mehr professionalisiert wurde. Heute spielen in der höchsten Liga 16 Mannschaften.

Benfica ist voll im Saft

Anders als Futsal Minerva, das in der Schweiz seit Monaten keinen Ernstkampf mehr bestreiten konnte, steht Benfica Lissabon voll im Saft. Die Mannschaft von Coach Joel Rocha stand noch am 9. Januar in der Meisterschaft im Einsatz. Die Hauptprobe für die Champions League glückte Benfica mit einem 4:0-Auswärtssieg bei Modicus-Sandim. Nach 17 Runden (15 Siege, 2 Remis!) liegt Benfica punktgleich mit Sporting Lissabon an der Tabellenspitze.

Eines ist indes klar. Auf die leichte Schulter werden die portugiesischen Profis die Stadtberner im Sechzehntelfinal der Champions League auf keinen Fall nehmen. Der ehemalige Weltklassespieler und heutige Teammanager Gonçalo Alves spricht auf der Webseite Benficas sogar mit einer gehörigen Portion Respekt von Futsal Minerva.

«Interessante Equipe»

«Minerva ist eine sehr interessante Equipe. Ein Club, der unsere Mannschaft zudem auch sehr gut kennt, weil sie selber einige Portugiesen im Kader haben und auch der Coach Pedro Santos aus Portugal kommt», sagt Alves. Minerva sei eine Equipe, welche Benfica einige Arbeit bereiten würde, glaubt der ehemalige Spitzenspieler Alves.

Der siebenfache Meister Portugals hat sich entsprechend akribisch auf das Gastspiel in der Schweiz vorbereitet. «Das K.o-Format mit nur einem Spiel ist für uns ungewohnt. Es geht um alles oder nichts, deshalb werden wir mit voller Konzentration in das Spiel steigen und versuchen, unsere beste Form an den Tag zu legen», erklärte Benficas Teammanager Alves.