Schwingtalent Severin Schwander – Europameister war er schon, nun will er «Eidgenosse» werden Mit dem Schwingen begann er erst als 18-Jähriger, sein Knie war zerfetzt – und doch hat der Riggisberger das Kunststück geschafft, Christian Stucki zu bodigen. Philipp Rindlisbacher

Der Durchbruch ist geglückt: 2021 reihte Severin Schwander Spitzenplatz an Spitzenplatz. Foto: Raphael Moser

Severin Schwander ist Schwinger – und war einst Europameister.

Die Titelkämpfe in Frankreich dienten vor vier Jahren als willkommene Ablenkung. Ans Schwingen war für Schwander damals nicht zu denken, hatte er sich in der Saison zuvor doch schwer verletzt. In der letzten Woche der Sportler-Rekrutenschule in Magglingen passierte es, im Trainingsduell mit Remo Käser war ein Knall zu hören, die Kniescheibe fiel raus, die Patellasehne riss an, dazu erlitt der Riggisberger einen Knorpelschaden.