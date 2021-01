Am 21. und 22. Januar – Europacuprennen im Saanenland Zwei Europacup-Slaloms der Damen finden am 21. und 22. Januar im Saanenland statt. Nathalie Günter

Im Saanenland gehen am 21. und 22. Januar zwei Europacuprennen über die Bühne. Foto: Bruno Petroni

Am 21. und 22. Januar 2021 werden in Saanen zwei Europacup-Slalomrennen der Damen stattfinden, wie die Verantwortlichen von Europa Cup Gstaad-Saanenland mitteilen. Für das Rennen an den Hublen haben sich Teams aus 20 Nationen angemeldet.

Das Organisationskomitee rund um Präsident Philippe Chevalier sei überzeugt, alle notwendigen Schutzmassnahmen umsetzen zu können, um den Athletinnen in einer «unübersichtlichen Saison zwei qualitativ hervorragende Rennen zu ermöglichen», so die Mitteilung.

Es werde in enger Zusammenarbeit mit dem «Skifuture Saanenland» eine weltcuptaugliche Piste präpariert werden. Die beiden Rennen finden gemäss Bestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es sind keine Besucher auf dem Renngelände erlaubt.