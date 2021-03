10 Jahre Syrienkrieg – «Europa sollte mit Assad reden» Der Sieg des Regimes in Syrien sei eine Realität, sagt Sicherheitsexperte Roland Popp. Falls Europa das nicht bald anerkenne, komme es zu neuen Flüchtlingswellen. Und auch der Terror werde wieder zunehmen. Christof Münger

«Er hat zwar den Krieg gewonnen, ist aber dabei, den Frieden zu verlieren»: Der syrische Präsident Bashar al-Assad besucht Regierungstruppen in der Nähe von Idlib, wo immer noch gekämpft wird. (22. Oktober 2019) Foto: EPA

Der Bürgerkrieg in Syrien ist aus den Schlagzeilen praktisch verschwunden. Wird immer noch gekämpft, oder ist der Konflikt inzwischen eingefroren? Es gibt weiterhin Scharmützel. Auch tauchen regelmässig Gerüchte auf über eine grössere Offensive in der Provinz Idlib, wo sich die bewaffnete Opposition gegenwärtig noch halten kann. Umkämpfte Fronten bestehen aber kaum noch.

Der Sieger des Kriegs steht fest. Werden wir Bashar al-Assad bald wieder auf internationalen Konferenzen oder am UNO-Hauptsitz in New York sehen? Er hat zwar den Krieg gewonnen, ist aber dabei, den Frieden zu verlieren. Denn die Zentralregierung kann sich trotz des militärischen Erfolgs politisch nicht durchsetzen. Assad bleibt international isoliert. Und die USA sind dabei, die Sanktionen noch zu verschärfen.

Präsident Joe Biden hat iranische Milizen in Syrien bombardieren lassen. Welche Rolle erwarten Sie von den USA künftig? Was die Syrienpolitik betrifft, sind die Unterschiede zwischen den US-Präsidenten von Obama über Trump bis zu Biden gering. Ich sehe da viel Kontinuität.

Sicherheitsexperte Roland Popp Infos einblenden Forscht zum Nahen Osten und zur Zukunft der Kriegsführung: Roland Popp. Foto: ETH Zürich Von Hause aus Historiker des Kalten Kriegs, forscht Roland Popp an der Militärakademie (Milak) an der ETH Zürich. Dabei befasst er sich u.a. mit der US-Aussenpolitik sowie den aktuellen Konflikten im Nahen Osten. Zu seinen gegenwärtigen Schwerpunktthemen zählt die Zukunft der Kriegsführung. Des Weiteren fungiert Popp regelmässig als Experte für Sicherheitsfragen, etwa bei der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. Demnächst erscheint sein neues Buch «Vor der Revolution: Die Vereinigten Staaten und die permanente Intervention in Iran». (chm)

Aber Trump hat einen grossen Teil des ohnehin kleinen US-Kontingents in Syrien abgezogen und ein Vakuum geschaffen. Das Vakuum ist für mich eine Legende. Er hat dreimal öffentlich angekündigt, man werde sich aus Syrien zurückziehen. Tatsächlich abgezogen wurde nur wenig, die Präsenz blieb bestehen. Die Bürokratie in Washington hat immer dagegen gehalten und konnte Trump am Ende damit überzeugen, Amerika müsse sich die Ölquellen im Nordosten Syriens sichern.

Auch die Iraner haben sich dauerhaft festgesetzt in Syrien. Was sind die Folgen? Syrien ist das Kampffeld zwischen Israel und dem Iran, Israel bombardiert regelmässig Stellungen und tötet iranische Militärberater. Aber der Iran ist traditionell eng verbunden mit Syrien, es ist die stabilste Allianz zweier Staaten im Nahen Osten. Schon im Iran-Irak-Krieg in den 1980ern unterstützten die Syrer als einziger Staat der Region den Iran. Teheran fühlte sich deshalb verpflichtet, der syrischen Regierung nach 2011 zu Hilfe zu eilen. Aber dieses Engagement belastet den Iran, dessen Wirtschaft selbst unter internationalen Sanktionen ächzt.

«Letztlich hängt jetzt vieles davon ab, ob die Europäer ihre verfehlte Politik in Syrien weiter betreiben werden.»

Welche Rolle wird der Iran künftig in Syrien spielen? Die Iraner werden weiterhin präsent sein, sie haben Assad gemeinsam mit der libanesischen Hizbollah gerettet. Trotzdem können sie ihm nicht alles diktieren. Vielmehr werden die Russen erheblichen Einfluss haben. Letztlich hängt aber jetzt vieles vom Westen ab. Insbesondere davon, ob die Europäer ihre verfehlte Politik in Syrien weiter betreiben werden.

«Humanitäre Katastrophe»: Syrerinnen und Syrer stehen für Essen an. (26. Februar 2014) Foto: EPA

Es geht auch darum, den Schlächter Assad nicht davonkommen zu lassen. Bei allem Verständnis für die Abscheu gegenüber Assad ist das rational betrachtet ein grosser Fehler. Die europäische Strategie riskiert eine humanitäre Katastrophe und gravierende Folgen für unsere Sicherheit, z.B. eine weitere grosse Flüchtlingswelle. Neuer Extremismus kann entstehen, der sich dann wieder in Europa als Terrorismus entladen wird. Ausserhalb des Nahen Ostens waren in den letzten knapp 20 Jahren nicht Israel oder die USA hauptsächlich vom islamistischen Terrorismus betroffen, sondern Europa. Europa müsste deshalb eine ganz andere Syrienstrategie verfolgen.

Was für eine? Die wirtschaftliche Lage in Syrien ist katastrophal. Natürlich trägt massgeblich Assad Schuld daran. Neben dem Krieg mitverantwortlich sind aber die massiven Sanktionen der USA und der Europäer. Über 80 Prozent der Syrer leben inzwischen unter der Armutsgrenze. Die Sanktionen treffen nicht das Regime, sondern die Syrerinnen und Syrer, am wenigsten die Anhänger Assads. Zudem verhindern die Sanktionen, dass die syrischen Flüchtlinge in Europa heimkehren können.

«Jetzt eine Demokratie errichten zu wollen, ist völlig realitätsfremd.»

Weshalb? Es gibt weder eine politische noch eine wirtschaftliche Basis für eine Rückkehr. Jetzt eine Demokratie errichten zu wollen, ist völlig realitätsfremd. Da die Kampfhandlungen abgenommen haben, könnte man sich Gedanken machen, wie eine wirklich humanitäre Politik der Europäer aussehen könnte, Stichwort Wiederaufbau. Dabei wird der politische Einfluss gering bleiben. Aber er wird sicher grösser sein, als wenn man die jetzige Repressionspolitik gegenüber Damaskus weiter verfolgt.

10 Jahre Syrienkrieg Infos einblenden Gewalt, Leid und Not: Ein verwundeter Bub in Aleppo. (17. August 2016) Foto: AP Im März 2011 brach auch in Syrien der Arabische Frühling aus. Er endete in brutaler Gewalt, Leid und Not. In diesen Tagen jährt sich der Beginn des Kriegs zum zehnten Mal. Über eine halbe Million Menschen wurden getötet. Sechs Millionen leben innerhalb Syriens als Vertriebene, etwa gleich viele flohen ins Ausland. Die Lage für die Betroffenen sei «grösstenteils katastrophal», sowohl für jene innerhalb Syriens wie auch für jene, die in die Türkei und in den Libanon geflohen seien, sagt Sicherheitsexperte Roland Popp. «Diese beiden Länder tragen schwer an der Last der Flüchtlinge, dazu kommt noch Jordanien. Dagegen haben die Golf-Araber, die auch interveniert haben, praktisch keine Flüchtlinge aufgenommen.» Gemäss Caritas Schweiz leben nach zehn Jahren Krieg 20’000 Menschen aus Syrien in der Schweiz. (chm)

Bei aller Kritik an den westlichen Sanktionen: Das Problem ist doch Assad. Er hat zehn Jahre lang einen Aufstand brutal niedergeschlagen, Giftgas eingesetzt und Regimekritiker gefoltert. Mit diesem Mann soll man nun zusammenarbeiten? Hat man eine Wahl? Assad hat zweifellos grosse Schuld auf sich geladen, viele andere jedoch auch. Fakt ist: Er ist an der Macht. Und wenn man das ändert und dann Islamisten von al-Qaida oder vom Islamischen Staat (IS) das Sagen haben, wird das Problem nicht kleiner, sondern grösser. Europa kann nicht die gesamte syrische Bevölkerung in Geiselhaft nehmen, nur weil man mit Assad nicht verhandeln will. Europa muss realpolitisch handeln, gerade wenn es darum geht, von den USA strategisch weniger abhängig zu werden. Deshalb sollte Europa mit Assad reden.

«Empörung ist weder Politik noch Strategie.»

Täte dies Europa, würde man auch den Einsatz der Russen legitimieren. Und die haben Bäckereien und Spitäler bombardiert. Die Russen haben 2015 als Letzte in Syrien eingegriffen. Sie haben mit ihrer Luftwaffe Assad ermöglicht, den Krieg zu gewinnen. Ich verstehe die Empörung, was die brutale Kriegsführung betrifft. Aber Empörung ist weder Politik noch Strategie: Die Russen sind da, auch das ist eine Realität. Eine unbequeme Wahrheit ist zudem, dass die Russen einen erheblichen Beitrag im Kampf gegen den IS leisteten.

Angeführt wurde der Kampf gegen den IS von den US-Streitkräften. Tatsächlich, mit einer westlichen Koalition. Aber den Blutzoll am Boden leisteten syrische und irakische Streitkräfte, proiranische Milizen und die Kurden – man darf da die Geschichte nicht umschreiben. Andere hingegen haben sich im Kampf gegen den IS auffällig zurückgehalten. Zum Beispiel die Türken oder die grösstenteils islamistische syrische Opposition. Nun aber stellt sich die Frage, wer den Preis dafür zahlt, dass man die Realität nicht anerkennt. Im Moment ist das das syrische Volk. Das Land ähnelt heute einem afrikanischen Staat vor einer grossen Hungersnot. Und das nehmen wir in Europa mit grosser Nonchalance in Kauf. Das verwundert mich schon.

«Die liberalen und säkularen Kräfte waren aber offenkundig eine Minderheit»: Kämpfer der Freien Syrischen Armee in Aleppo. (10. Juni 2014) Foto: AP

Die dänische Regierung hält zumindest die Hauptstadt Damaskus wieder für sicher. Besteht die Möglichkeit, dass die ehemaligen syrischen Flüchtlinge in Deutschland oder der Schweiz irgendwann heimkehren? Würde Europa mit Damaskus zusammenarbeiten, um das Land wiederaufzubauen, könnte man die Rückkehr ankurbeln. Der Wiederaufbau könnte ein europäisches Projekt sein. Man kann nicht die Leute zurückschicken, wenn man gleichzeitig eine harte Sanktionspolitik fortführt. Denn dann landen sie in einem wirtschaftlichen Desaster, und sie haben keine Chance, Fuss zu fassen.

Sollte sich auch die Schweiz beim Wiederaufbau engagieren? Ich halte dies nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch kühl strategisch kalkuliert für den einzigen richtigen Ansatz. Anders als die Amerikaner spüren wir in der Schweiz und Europa die Folgen des Syrienkriegs direkt. Europa hat Hunderttausende Menschen aufgenommen, man zahlt Milliarden an Erdogans Türkei, damit sie keine weiteren Flüchtlinge nach Europa lässt – ohnehin ein zweifelhafter Deal. Die Kosten für die Terrorabwehr sind enorm und steigen weiter. Wir haben in Syrien lange eine Opposition unterstützt, die schon sehr lange nicht mehr demokratisch oder prowestlich ist. Wer herrscht in Idlib? De facto al-Qaida. Wer eine Ahnung haben will, wie Syrien nach einem Sturz Assads aussehen würde, sollte nach Idlib schauen.

Zumindest am Anfang gab es eine demokratische Opposition. Ja, diese liberalen und säkularen Kräfte waren aber offenkundig eine Minderheit, sonst hätten sie nicht nach kürzester Zeit so an Einfluss verloren. Sicher, viele Syrer wünschen sich demokratische Freiheiten, wie wir sie kennen. Aber man darf unsere Vorliebe für die Demokratie nicht als Vorwand benutzen, um die Syrerinnen und Syrer im Stich zu lassen. Sie bezahlen für unsere vorgebliche Tugendhaftigkeit.