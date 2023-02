Dutzende tote Migranten: Teile des verunglückten Flüchtlingsbootes hat es an den Strand von Cutro geschwemmt. Foto: Keystone

Und wieder geben sich alle bestürzt, wie nach jedem Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Vor Kalabrien sind Dutzende Menschen umgekommen, nachdem ihr Boot an den Felsen der Küste zerschellt war. Viele Kinder waren dabei, es schwemmte sie an den Strand von Steccato di Cutro. Was für ein Bild, was für ein Fanal für Europa, einmal mehr.