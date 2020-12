Gestern noch konnte man von 217 Millionen träumen, heute ist der Euromillions-Jackpot vielleicht leer geräumt: Das Spiel um den märchenhaften Gewinn treibt wieder Blüten. Obwohl man – rein statistisch gesehen – den Wetteinsatz fast genauso gut zum Fenster hinauswerfen könnte. Die Chance auf den Gewinn ist mikroklein. Dennoch fasziniert die Vorstellung.

Märchenhaft auch diese Geschichte: Ein junger Mann aus reichem Hause in der Südtürkei wird hellhörig für die Not seiner Mitmenschen. Mit drei goldenen Äpfeln aus der elterlichen Schatztruhe rettet er drei junge Mädchen davor, sich in der Hafenstadt verkaufen zu müssen; denn ihr Vater ist bankrott und kann seine Familie nicht länger ernähren. Der Name dieses Wohltäters ist Nikolaus.