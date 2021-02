Schlagerette – Euphorie und Eskalation Wir freuen uns, wenn wir wieder Party machen können. Es gibt aber Leute wie die Fäaschtbänkler, die in den Startlöchern zur Eskalation stehen. Miriam Lenz

Die Fäaschtbänkler wissen, wie man feiert. Foto: zvg

Die Fäaschtbänkler können das Pandemieende kaum erwarten. Letzte Woche hat die Volksmusikband aus dem Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Österreich den Song «Eskalation» veröffentlicht. Ein musikalisches «Wehe, wenn sie losgelassen». Die Trennwände aus Massivholz, mit denen sich das Quintett im Videoclip sauber voneinander separiert, erinnern denn auch sehr stark an Startboxen bei Pferderennen.

«Bald kommt die Zeit, bald ist es so weit», singen die Fäaschtbänkler, aufgezogen, wie sie sind. «Es wird so wunderschön, wenn wir uns wiedersehn.» Noch vor wenigen Monaten hätte mich dieser Text zu der Mischung aus Schlager, Ska-Punk und Deutschpop angestachelt und ich hätte mich kopfüber in die nächste Menschenmenge gestürzt. Inzwischen habe ich bereits beim Hören der Songzeile «Wir warten alle schon auf die Eskalation» ein Gefühl, als wäre ich gerade bei etwas Illegalem ertappt worden. Ich fürchte, mir geht das alles zu schnell.

Die gute alte Normalität ist für mich inzwischen «Eine Welt entfernt», um es in den Worten von Julian Reim auszudrücken. Ja, das ist der singende Sohn von Schlagerlegende Matthias Reim und eine meiner schönsten Corona-Entdeckungen. Der 25-Jährige hat 2020 zwei Singles veröffentlicht («Eine Welt entfernt» ist eine davon), die perfekt in die Zeit passen.

Beide beziehen sich auf das Getrenntsein und die Sehnsucht nach Nähe. Zudem kann man den Titel «Euphorie» ebenso wie «Eskalation» von den Fäaschtbänklern durchaus als moralische Vorbereitung auf die baldige Wiedervereinigung sehen. Aber Reim geht eben alles etwas sanfter an, er geht «Schritt für Schritt der Sonne entgegen». Genau so stelle ich mir die Rückkehr ins gewohnte Zusammenleben eben auch vor: schön gemütlich und möglichst eskalationsfrei.

So Gott will, spielen die Fäaschtbänkler am 11. Dezember 2021 ein Clubkonzert in der Mühle Hunziken, Rubigen.