Leserreaktionen: Schafriss in Kaufdorf – «Euch betrifft die Wölfin ja nicht» Der erneute Schafriss in Kaufdorf hat zu zahlreichen Onlinekommentaren geführt. Sie zeigen: Das Thema Wolf bleibt emotional, genauso wie der Konflikt zwischen Stadt und Land.

Die Wölfin aus Italien spaltet die Geister (Symbolbild). Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Wölfin, die seit Monaten durchs Gürbetal und Gantrischgebiet streift, hält die Nutztierhalter in Atem. Über Weihnachten hat das Tier in Kaufdorf ein Schaf gerissen. Es ist nicht ihr erstes. Unser Artikel hat zu vielen Onlinekommentaren geführt, hier einige Meinungen.

«Nicht der Rede wert»

Im Vergleich zu den Hunderten von Schafen, welche jedes Jahr während der Sömmerung umkommen, sind die paar Schafe, welche vom Wolf gerissen werden, nicht der Rede wert. Nicht vergessen darf man auch all das Steinwild, welches durch die von den Schafen übertragenen Krankheiten zugrunde geht (Moderhinke, Gämsblindheit etc.). Das Bild im Artikel zeigt erneut einen Zaun, welcher die Schafe nicht vor dem Gerissen-Werden schützt. Bevor man jammert und reisserisch Sachen in den sozialen Medien publiziert, müssen Schafe deutlich besser eingezäunt sein. Ganz einfach. Onlinekommentar von Urs Bär

Dieses Schaf wurde in der Nacht auf Heiligabend gerissen. Foto: PD

Ist das jetzt schlimm? Oder noch schlimmer, nur weil ein Regierungsrat etwas postet? Vielmehr würde interessieren, wie viel die Schafe den steuerzahlenden Stimmbürger überhaupt kosten? Da würde so mancher staunen. Onlinekommentar von Marius Oberholzer

«Der Wolf bei uns»

Der Wolf hat in der Schweiz einfach nichts zu suchen. Onlinekommentar von Johann Lüthi

@Johann Lüthi Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung sieht es anders. Onlinekommentar von Daniel Inäbnit

@Daniel Inäbnit Vor allem die, welche es nichts angeht und weder in den Bergen wohnen noch mit Tierhaltung zu tun haben. Onlinekommentar von Peter Schmid

@Johann Lüthi Ausser ein paar Luchsen wurden in der Schweiz nach ihrer Ausrottung keine Raubtiere neu angesiedelt, sie sind alle von selber zurückgekehrt, auch die Wölfe! Die Schweiz war seit je Meister in Ausrottung. Jedes Tier und jede Pflanze spielt eine vorgesehene, wichtige Rolle im ausgeklügelten Ökosystem. Die Menschheit hat es geschafft, dieses System aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie dringen ein in die letzten Gefilde der Wildnis, alles muss besiedelt und besudelt sein, und dann sind es die Tiere, die Menschen zu nahekommen. Der Mensch mit seiner haltlosen Reproduktion und seinen naturinkompatiblen Bedürfnissen ist die Gefahr allen Lebens auf Erden und nicht zuletzt auch für sich selbst. Onlinekommentar von Beatrice Scheidegger (gekürzt)

Was soll am Jagdverhalten des Wolfes unnatürlich sein? Stellen wir doch mal unser Verhalten dieser Prüfung, ob es natürlich ist, wie wir das Fleisch, das wir essen, ernten (Schlachthöfe). Onlinekommentar von Fritz Steffen

«Die Schafe werden geliebt»

Ich frage mich nur, wie ihr euch benehmen würdet, wenn das eure Schafe wären. Die Schafe werden gepflegt, geliebt und wie Haustiere behandelt. Was ist jetzt rücksichtsloser als eure Kommentare? In der Stadt wohnen und keine Ahnung haben, was auf dem Land abgeht! So ist Tierschutz sehr leicht gemacht. Euch betrifft es ja nicht. Onlinekommentar von Roberto N.

Manchmal habe ich das Gefühl, die Schafe werden bewusst nicht speziell geschützt. Wieso nicht Hunde halten (wohl zu teuer)? Wir Menschen sind jedenfalls für den Planeten schlimmer. Millionen Vögel werden beim Vogelzug getötet, Millionen Nerze mussten getötet werden, unzählige Tiere werden miserabel transportiert, leiden, werden gequält. Die Balance auf dem Planeten muss hergestellt werden. Onlinekommentar von B. Stäger