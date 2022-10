Repression im Iran – EU straft Teherans Sittenwächter Die EU verhängt nach dem brutalen Vorgehen gegen Frauen und Jugendliche im Iran Sanktionen gegen die berüchtigte Sittenpolizei. Die Schweiz prüft, ob sie die Strafmassnahmen übernehmen will. Stephan Israel aus Brüssel

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell plädiert vor dem Treffen der Aussenminister in Luxemburg für die neuen Iran-Sanktionen. Foto: Virginia Mayo (Keystone)

Die EU stehe ein für die Menschenrechte im Iran, sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Montag in Luxemburg. Die EU reagiert nach dem Tod von Mahsa Amini und der brutalen Unterdrückung der Proteste mit neuen Strafmassnahmen gegen das Regime in Teheran.