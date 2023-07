Bundesrat Cassis in Brüssel – EU sieht Zeitplan mit der Schweiz gefährdet Eigentlich wollte die EU bis zu den Europawahlen im Juni nächsten Jahres mit der Schweiz ein Abkommen abschliessen. Doch nun droht sich ein Deal massiv zu verzögern. Stephan Israel aus Brüssel

Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) und EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic beim Handshake für die Kameras. Selbst der Fototermin war zuerst nicht vorgesehen. Foto: Julien Warnand (Keystone)

Alle Zurufe nützten nichts. Aussenminister Ignazio Cassis und EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic liessen sich beim traditionellen Händedruck vor der Schweizer Flagge und der Europafahne kein Wort entlocken. Beide Seiten hatten im Vorfeld des Treffens vereinbart, nicht zu kommunizieren. Nur keine falschen Erwartungen wecken. Es sollte nur um eine «Standortbestimmung» gehen. Beim Fototermin war vage zu hören, dass der EU-Chefunterhändler sich nach den Ferienplänen des Schweizer Bundesrats erkundigte. Danach ging es nach oben in die 13. Etage des Hauptquartiers der EU-Kommission.

Strich durch die Rechnung

Alles ganz entspannt also, obwohl die Schweiz gerade einen Strich durch die Planungen der EU-Kommission macht. Brüssel wollte eigentlich bis zu den Europawahlen im Juni kommenden Jahres die Verhandlungen über das Paket Schweiz - EU abschliessen. Dazu gehören die sogenannten institutionellen Fragen mit der Streitschlichtung – sowie neue Abkommen zum Strom, zur Gesundheit sowie Lebensmittelsicherheit. EU-Chefunterhändler Maros Sefcovic machte am Dienstag gute Miene zum Schweizer Spiel auf Zeit. Am Sitz der EU-Kommission hat man inzwischen realisiert, dass dieser Fahrplan Fiktion ist – und dass eine mehrjährige Verzögerung droht.

Auf der 13. Etage tauschten sich Sefcovic und Cassis zuerst während einer Stunde bei einem Vieraugengespräch aus. Danach folgte ein zweistündiges Arbeitsessen der beiden Delegationen. Auf Schweizer Seite waren unter anderem Staatssekretärin Livia Leu sowie Alt-Staatssekretär und Berater Mario Gattiker mit am Tisch. Die Kommission hatte die Mitgliedsstaaten zuletzt vor zwei Wochen hinter verschlossenen Türen über «Verzögerungen im Zeitplan für etwaige Verhandlungen» informiert und offene Fragen bei fast allen Streitthemen konstatiert, vom Lohnschutz über die Personenfreizügigkeit bis hin zur Rolle des Europäischen Gerichtshofs und zum Fokus der neuen Abkommen.

Kritik der Mitgliedsstaaten

Einzelne Mitgliedsstaaten monierten im sogenannten Efta-Auschuss, die Arbeit mit der Schweiz müsse in den kritischen Punkten vorangetrieben werden. Die Eckwerte der Schweizer Regierung seien zudem nicht sehr klar. Ein gemeinsames Verständnis müsse erst noch entwickelt werden, damit der Bundesrat überhaupt in die Lage komme, ein Verhandlungsmandat zu entwickeln, äusserte sich die EU-Kommission skeptisch. Auf Schweizer Seite zeigt man sich von der Kritik wenig beeindruckt: Der Besuch finde im Rahmen der regelmässigen Kontakte statt. Neben der Standortbestimmung würden auch die nächsten Schritte bei den Sondierungsgesprächen auf technischer und diplomatischer Ebene aufgegleist. Der Bundesrat werde «vor Jahresende erneut eine Standortbestimmung vornehmen».

Im EU-Hauptquartier rechnet man inzwischen damit, dass sich die Schweizer Regierung frühestens nach den Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats an ein formelles Verhandlungsmandat wagt, wenn überhaupt. Ein allfälliger Departementswechsel von Ignazio Cassis werde für zusätzliche Verzögerung sorgen, so ein Diplomat. Inklusive der Konsultationen mit dem Parlament und den Kantonen könnten Verhandlungen im Idealfall erst im Frühjahr beginnen. Dann wäre aber die EU voll im Wahlkampf – und Chefunterhändler Maros Sefcovic auf dem Absprung. Dass der Slowake ein weiteres Mandat anhängt, gilt als ausgeschlossen. Die Schweiz hätte es dann ab Herbst 2024 mit einem neuen Team in Brüssel zu tun, wobei dann bald auch die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative der SVP ins Kalkül einfliessen könnte.

EU-Parlament für mehr Tempo

Am sogenannten VIP-Corner, wo die EU-Kommission ihre Gäste empfängt, war das Schweizer Kreuz übrigens rasch durch die Fahne Haitis ersetzt. Noch während Ignazio Cassis in der Stadt war, verabschiedete der Auswärtige Ausschuss des EU-Parlaments seinen Bericht zur Schweiz, in dem die Abgeordneten auf mehr Tempo bei den Gesprächen drängen. Der Bericht sei ein weiteres Symbol für die Bereitschaft der EU, die Beziehung zur Schweiz auf allen Ebenen zu intensivieren, sagte der deutsche EU-Abgeordnete Andreas Schwab. Solange der Bundesrat sich nicht für ein Verhandlungsmandat entscheiden könne, seien Fortschritte aber nicht möglich. Diskussionen über Standortbestimmungen seien da «substanzlos». Die Schweiz vertröste die EU auf «ungewisse Zeit».

