Diskriminierung von LGBT – EU läuft bei den Polen auf Die konservativen Re­gio­nen und Ge­mein­den Polens blei­ben bei ih­rer ausgrenzenden LGBT-Po­li­tik – trotz Straf­an­dro­hun­gen der EU. Flo­ri­an Has­sel

Wenig Grund zum Optimismus: LGBT-Aktivistin bei der ersten Pride-Parade in Polen, 2019. Foto: Keystone

Es war Post mit ein­deu­ti­gem In­halt, die An­fang Ju­ni aus Brüs­sel kam. In Brie­fen an die Vor­ste­her von fünf pol­ni­schen Re­gio­nen wies die EU-Kom­mis­si­on darauf hin, dass in Über­ein­stim­mung mit EU-Re­geln nur derjenige Geld aus Brüs­sel bekommen könne, der die Wer­te der EU nicht ver­letzt und nie­man­den et­wa we­gen sei­ner se­xu­el­len Ori­en­tie­rung dis­kri­mi­niert.

Seit 2019 aber hat­ten Po­li­ti­ker aus Re­gio­nen, die von der na­tio­nal­po­pu­lis­ti­schen Re­gie­rungs­par­tei PIS ge­führt wer­den, und et­li­che Städ­te und Ge­mein­den Er­klä­run­gen ab­ge­ge­ben oder Re­geln er­las­sen, die nicht nur Brüs­sel als diskriminierend auf­fasst.