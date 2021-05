Starkoch Daniel Humm im Interview – «Essen ist ausreichend vorhanden. Aber alle werfen es weg» Er machte aus seinem Drei-Sternen-Restaurant eine Volksküche: Gespräch mit Daniel Humm, dem besten Koch der Welt, über Anstand und die Herausforderungen des veganen Sternekochens. Sarah Pines (Das Magazin)

Das Ende der Ente: Früher war Daniel Humms Signature Dish die glasierte Moschusente. Nun wird sein Restaurant vegan. Foto: Greg Funnell/Camera Press/Keystone

Es gibt weltweit 132 Dreisternerestaurants, fünf davon in New York. Das vielleicht bekannteste ist das Eleven Madison Park. Geführt wird es vom gebürtigen Aargauer Daniel Humm (44). 2017 wurde das Lokal zum besten Restaurant der Welt gekürt: Es stand an der Spitze der Liste «The World’s 50 Best Restaurants». Nach fünfzehn Monaten pandemiebedingter Schliessung wird Humm sein Restaurant am 10. Juni wiedereröffnen – als veganes Lokal.

Das Magazin: Sie gelten als der beste Koch der Welt – wie hallt diese Bezeichnung in Ihnen nach? Daniel Humm: Schon als Kind war ich immer kompetitiv, wollte siegen, nie verlieren. Als Jugendlicher wollte ich Profiradsportler werden, brach mit fünfzehn Jahren die Schule ab und begann nebenbei zu kochen. Ich wollte auch hier die Nummer eins sein. «Bester Koch der Welt» klingt machtvoll. Doch als ich es 2017 offiziell wurde, fühlte es sich leer an.