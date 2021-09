Kolumne «Bern & so» – Essen bei Grosi Es ist nicht bloss ein Festmahl. Es ist ein wissenschaftliches Experiment darüber, was ein menschlicher Körper alles an Nahrung aufnehmen kann. Michael Bucher

Es ist einer dieser Sonntage. Die Familie ist bei Grosi zum Mittagessen eingeladen. Dummerweise bin ich verkatert, der Hunger hält sich folglich in Grenzen. Dass das Festmahl bereits auf 11.30 Uhr terminiert ist, macht die Ausgangslage nicht besser. Denn ich weiss, was mich erwartet: Ich werde Proband sein bei einem wissenschaftlichen Experiment darüber, was ein menschlicher Körper alles an Nahrung aufnehmen kann.