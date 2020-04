Winterangebot Crans-Montana Unternehmen Sie Wanderungen, geniessen Sie den Wellnessbereich und freuen Sie sich auf die ausgezeichnete Küche.Buchen Sie jetzt Ihren Kurzurlaub.

Unternehmen Sie Wanderungen, geniessen Sie den Wellnessbereich und freuen Sie sich auf die ausgezeichnete Küche. Crans-Montana ist ein idealer Ausgangspunkte für Familien und Aktivurlauber.

Das Hotel

Das Arenas Resort Valaisia liegt zentral und direkt neben der Luftseilbahn im Ortsteil Montana. Geniessen Sie die Aussicht auf über 18 4000er Gipfel! Wohlfühl-Oase mit stilvoller Solbadanlage. Viergang-Wahl-Menü am Abend.

Angebot

4 Übernachtungen im Arenas Resort Valaisia

Reisedaten

4. bis 17. Januar 2020 (18. Januar bis 1. Februar 2020 ausgebucht) 29. Februar bis 29. März 2020

Preise pro Person

Komfort Doppelzimmer Süd mit Balkon Fr. 480.- Classic Einzelzimmer Süd mit Balkon Fr. 512.-

Im Preis inbegriffene Leistungen

• 4 Übernachtungen im Arenas Resort Valaisia • Reichhaltiges Frühstücksbuffet • Viergang-Wahlmenü an jedem Abend • Welcome Cocktail an der Bar • Benützung Spa • Gratis WLAN im Zimmer Skipässe können grösstenteils direkt im Hotel gekauft werden. Verlängerungen auf Anfrage mit Aufpreis buchbar. Die Kurtaxe ist direkt vor Ort zu bezahlen. Preise Zustellbetten für Kinder auf Anfrage.

Buchen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo–Do) oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch. Die Buchungen sind verbindlich und können nicht storniert werden. Angebot gültig nach Verfügbarkeit.

Links

Arenas Resort ValaisiaArenas the Resorts