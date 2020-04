«ALTER!» - Theater Gurten In ihrem neusten Werk widmet sich Autorin und Regisseurin Livia Anne Richard dem Generationenkonflikt unserer Zeit. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

Das Stück

Ein Erlebnis im Bus hat sie dazu inspiriert: Vor ihr sitzen ein Greis und ein Teenager, der an seinem Handy herumfingert. Er flucht, irgendetwas scheint nicht nach seinen Wünschen zu laufen. Folgender Dialog ist dann zu hören: Der Greis: Ja, ja, die Problem hei mir äbe no nid gha, won ig bi jung gsi. Da hei mir äbe no gar ke Internet gha. Der Teenager: (ohne aufzuschauen) Wie sit de Dir online gange, Mann? Diese kleine Szene sagt alles: Die Alten verstehen die digitalisierte Welt nicht (mehr) und die Digital Borns können sich nicht vorstellen, dass ihre Vorfahren noch ein schwarzes Telefon mit Wählscheibe an der Wand hängen hatten. Überhaupt geht man sich gegenseitig auf die Nerven. Die Jungen nerven, weil sie asozial und egoman unterwegs sind. Die Alten nerven, weil sie langsam sind und einem ständig überall und zu Unzeiten im Weg stehen. Die Jungen nerven mit ihrer Pseudo-Klimapolitik. Die Alten nerven, weil sie behaupten, früher sei alles besser gewesen. Die Jungen nerven mit ihrem Rap. Die Alten nerven mit ihrem Ländler. So viel zum Cliché... Im preisgekrönten Generationenhaus "Inseli" prallen diese beiden Generationen aufeinander. Digital Born featuring bluemets-Trögli-Fraktion, gewissermassen. Die jungen Auszubildenden und Zivis pflegen die alten Menschen und es wird mehr oder weniger ernsthaft versucht, einander zu verstehen. Dieses Setting sorgt natürlich für Konfliktpotenzial aber noch viel mehr für satte Komik. Livia Anne Richard will mit ihrem Stück den gegenseitigen Vorurteilen und dem regelrechten Altersrassismus, der sich in den letzten, viel zu schnellen Jahren, entwickelt hat, entgegenwirken. Sie will Vorurteile aus dem Weg räumen und zeigen, auf welche Weise auch ein Mit- statt nur ein Neben- oder gar ein Gegeneinander möglich sein kann. Und sie will Clichés aus der Welt schaffen: Es gibt sie, die Alten, die in ihrem Kopf offener und liberaler unterwegs sind, als die Jungen. Und es gibt sie, die Jungen, die dem Leben gelassener und weiser entgegentreten, als die Alten.

Daten, Zeit und Ort

26. Juni bis 29. August 2020 jeweils 20.30 Uhr Kleine GurtenwieseDie genauen Spieldaten finden Sie hier.

Preis für Abonnenten

Fr. 38.- statt Fr. 48.-

Achtung:

Wenn Sie Ihre Tickets inkl. Essen bestellen, ist das Ticket für die Gurtenbahn inklusive.

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do) Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch (ACHTUNG: Bestplatzbuchung! Bei Wünschen bitten wir Sie über die Hotline zu bestellen).

Konditionen

Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden. Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.- Gebuchte Tickets können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Link

Theater Gurten

Online-Formular