Unbekannte Inseln im Südatlantik Eine Reise im südlichen Atlantik zu selten angelaufenen Inseln, die früher nur den Matrosen der alten Gewürzsegler vorbehalten waren.

Napoleon und das Spaceshuttle. Mondlandschaften, Baumfarne und die Weite des Meeres. Das Kreuz des Südens, das Warten auf den Grünen Blitz und Sonnenaufgänge, die das Herz bereits beim Aufstehen erwärmen.

16. April bis 3. Mai 2020

1. Tag: Zürich – Johannesburg Abflug nach Johannesburg.

2. Tag: Johannesburg Landung in Johannesburg. Halbtagestour nach Pretoria und Übernachtung in einem Flughafenhotel.

3. Tag: St. Helena Flug nach St. Helena, wo Sie auf dem erst 2017 eröffneten Flugplatz landen. Transfer nach Jamestown und Zimmerbezug.

4. Tag: St. Helena Am Vormittag Schifffahrt entlang der Küste. Mit etwas Glück sehen Sie Delfine und viele Meeresvögel. Sie können eindrückliche Aufnahmen von der schroffen Küste machen. Am Nachmittag Stadtrundgang durch Jamestown, inklusive Afternoon Tea.

5. Tag: St. Helena Während der ganztägigen Rundfahrt über die Vulkaninsel besuchen Sie die wichtigsten Stationen von Napoleons Leben wie den Briars, das Longwood House und sein ehemaliges Grab.6. Tag: St. Helena Am Vormittag Tour durch die Residenz des Gouverneurs. Nachmittags haben Sie drei Optionen: 1) Wanderung auf Diana’s Peak, dem höchsten Punkt von St. Helena 2) Wanderung in Richtung Flagstaff 3) Zeit zur freien Verfügung in Jamestown Am Abend gemeinsames Abendessen im traditionellen Wellington Hotel.

7. Tag: Einschiffung Am Vormittag Zeit zur freien Verfügung. Am Nachmittag gelangen Sie mit einem Tenderboot an Bord der «Plancius», Ihrem Zuhause für die nächsten Tage. Auslaufen gegen Abend. Langsam versinkt die Insel hinter dem Horizont, während der Kapitän Kurs in Richtung Ascension Island nimmt.

8. – 9. Tag: Auf See Sie fahren entlang des mittelatlantischen Rückens, einer Unterwasser-Bergkette, die sich über 16‘000 Kilometer von der Arktis bis fast nach Südafrika erstreckt.

10. Tag: Ascension Island Ankunft vor Georgetown, dem Hauptort von Ascension Island. Inselrundfahrt mit Besuch des Green Mountains und der Comfortless Cove, der einzigen Bucht, wo das Schwimmen möglich ist. Dabei sehen Sie auch das Flugfeld, das früher als Notlandepiste für das Spaceshuttle diente. Am Abend haben Sie möglicherweise die Chance, am Strand die Riesenschildkröten bei der Eiablage zu beobachten.

11. Tag: Auf See Die Reise geht weiter in Richtung Äquator. Sie können an Deck oder in der Lounge entspannen und den Vorträgen der Lektoren an Bord lauschen.

12. Tag: Äquatortaufe Die Überquerung des Äquators war früher schon – und ist es immer noch – ein Ereignis, das an Bord vieler Schiffe gefeiert wird.

13. – 16. Tag: Auf See Der Kapitän hält weiter Kurs in Richtung Nord-Nordwest. Stellen Sie sich vor, wie es früher war, als die Segelschiffe der Gewürzhändler tagelang in einer Flaute steckten und nicht wussten, wann es weitergeht. Sie müssen sich in dieser Hinsicht zum Glück keine Sorgen machen, sondern können einen weiteren Sonnenuntergang bewundern und dazu einen Sundowner an der Bar geniessen.

17. Tag: Kapverden Ankunft in Praia, der Hauptstadt Santiagos. Inselrundfahrt und gegen Abend Fahrt zum Flughafen.

18. Tag: Praia – Zürich In der Nacht Flug via Lissabon nach Zürich. Ankunft in Zürich im Verlauf des Tages. Individuelle Verlängerungen Ihres Aufenthaltes in Südafrika oder auf den Kapverdischen Inseln möglich.

Artur K. Vogel ist seit Jahrzehnten als Journalist tätig. Lange war er Nahost-Korrespondent des Tages-Anzeigers, später Chef von dessen Auslandsredaktion. Danach fungierte er während acht Jahren als Chefredaktor des «Bund». Er ist zudem Autor von Sachbüchern und hat auch drei Romane veröffentlicht. Daneben reist er leidenschaftlich gerne und schreibt Reisereportagen für verschiedene Publikationen.