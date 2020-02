Segelreise Kapverden oder Griechische Inseln «Segeltörn zwischen den Griechischen Inseln» oder «Vagabundieren zwischen atlantischen Inseln». Buchen Sie jetzt Ihre gewünschte Segelreise.

Anmeldung

Globship

weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm - Kapverden

Detailliertes Reiseprogramm - Griechische InselnKapverden Eine Mischung zwischen aktivem Segeln und Entdeckungsreise erwartet Sie auf dieser abwechslungsreichen Reise durch die Inselwelt der Kapverden. Eine ideale Gelegenheit an Bord eines historischen Grossseglers dem Winter in der Schweiz zu entfliehen.

Reisedatum

13. bis 26. Januar 2020

Reiseprogramm

1.–2. Tag: Anreise Flug via Lissabon nach Sal und Übernachtung im Hotel. Am nächsten Tag treffen Sie Ihre Reiseleitung. Transfer und Einschiffung in Palmeira.

3. Tag: Auf See Sie werden ermuntert mit der Stammmannschaft des Segelschiffes in allen Bereichen tatkräftig mitzuhelfen (keine Vorkenntnisse notwendig).

4. Tag: Santiago Sie besichtigen die Insel und halten in Rabelados, Agua Barragem sowie im Nationalpark Serra Malagueta.

5. Tag: Auf See Heute können Sie Ihre erworbenen Seemannskenntnisse anwenden oder an Deck entspannen.

6. Tag: São Vicente Lassen Sie sich von Mindelo, dem grössten Hafen der Insel mit kleinem Markt, Cafés und Souvenirläden verzaubern.

7. Tag: Santo Antão Entdecken Sie die grünste und fruchtbarste Vulkaninsel der Kapverden während einer Wanderung.

8. Tag: Auf See Beim heutigen Seetag passieren Sie mehrere kleine Inseln. Mit etwas Glück können Sie Delfine beobachten.

9. Tag: São Nicolau Ankunft in Tarrafal, wo die freundlichen Bewohner Sie willkommen heissen. Sie erkunden Basal-Monumente und den Nationalpark «Monto Gordo».

10.–11. Tag: Boa Vista Boa Vista ist bekannt für seine beeindruckenden Landdünen, die Sie in den nächsten zwei Tagen ausgiebig erkunden können.

12. Tag: Auf See Sobald die Insel Sal erkennbar ist, werden die Segel gesetzt und Sie können Ihre erworbenen Kenntnisse noch ein letztes Mal testen.

13. Tag: Sal Nach der Ausschiffung erwartet Sie eine abwechslungsreiche Inselrundfahrt. Abends Rückflug via Lissabon.

14. Tag: Ankunft in Zürich. Nach der Ankunft individuelle Heimreise.

Preis pro Person

Fr. 4900.– Vierbettkabine

Fr. 5350.– Doppelkabine

Fr. 350.– Kleingruppenzuschlag (14–16 Personen)

Teilnehmerzahl

Mind. 14 Personen, max. 22 Personen

Leistungen

Flüge Zürich – Sal – Zürich

Übernachtung im Mittelklassehotel

Schiffspassage inkl. Vollpension

alle Transfers und Ausflüge gemäss Detailprogramm

---------------------------------------------------------

Ionische Inseln

Es erwartet Sie entspanntes Segeln mit viel Zeit zum Baden und für Landausflüge in einem der reizvollsten Segelreviere des Mittelmeers. Typisch für die Region sind kristallklares Wasser, malerische Buchten und Orte aus der griechischen Mythologie.

Reisedaten

23. bis 30. Mai 2020 - garantierte Durchführung

Reiseprogramm

1. Tag: Anreise nach Korfu Flug von Zürich nach Korfu. Am Flughafen werden Sie von Ihrer Reiseleiterin Erika abgeholt und zum Schiff gebracht. Nach dem Bezug der Kabine lernen Sie die Mannschaft und Ihre Mitpassagiere kennen. Lassen Sie den Tag gemütlich beim Abendessen an Bord ausklingen.

2.–7. Tag: Segeltörn Segeln zwischen den Ionischen Inseln auf der Brigantine «Merlin» – abseits vom Massentourismus, in einem Traumrevier mit herrlichen Badebuchten, wunderschönen kleinen Hafenorten und Inseln mit intakten Naturstränden. Die Route wird von Kapitän Günter jeden Tag aufs Neue bestimmt aufgrund von Wind- und Wetterverhältnissen. Während dem Segeln können Sie aktiv mithelfen (es sind keine Vorkenntnisse notwendig) oder einfach die Weite und Ruhe des Meeres geniessen. Es bleibt genügend Zeit um die wunderschöne Landschaft der Ionischen Inseln zu erkunden, zum Schwimmen, Schnorcheln, Sightseeing und Angeln … oder einfach um ein wenig Sonne an Deck zu tanken. Dreimal während der Reise haben Sie die Gelegenheit, die landestypische Küche beim Abendessen an Land zu erleben (nicht inbegriffen im Reisepreis).

8. Tag: Rückreise nach Zürich Nach dem Frühstück heisst es Abschied nehmen von der Mannschaft und dem liebgewonnen Zuhause auf See. Je nach Abflugzeit haben Sie noch Zeit um die wunderschöne Altstadt Korfus mit seinen engen Gassen und grosser Burg zu erkunden, bevor Sie an den Flughafen fahren. Auf Wunsch kann auch ein Stadtrundgang organisiert werden. Danach Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Zürich. An- und Abreise ohne Flugzeug möglich (Preis auf Anfrage).

Preis pro Person

Fr. 2650.– Doppelkabine

Fr. 350.– Kleingruppenzuschlag (8–10 Personen)

Fr. 1050.– Zuschlag Einzelkabine

Teilnehmerzahl

Mind. 8, max. 12 Personen

Leistungen

Flüge Zürich – Korfu – Zürich

Schiffsreise an Bord der «Merlin»

Trinkgelder und Transfers

Mahlzeiten und Getränke gemäss Detailprogramm

Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit GLOBOSHIP – Globetrotter Tours AG. Es gelten die AGB der Globetrotter Tours AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.

Buchung, Informationen und Detailprogramm

GLOBOSHIP Neuengasse 30, 3001 Bern Tel. 031 313 00 04, info@globoship.ch