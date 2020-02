Leserreise Australien Ein Lebenstraum.

Weitere Informationen

Detailliertes Reiseprogramm

Anmeldung

cotravel Auf Ihrer Route durch den Südosten mit dem Indian Pacific-Fernzug und das wenig besuchte Tierparadies Kangaroo Island erfahren Sie mehr – dank Weinexperten, Biologen, Busch-Chefs und und Ihrem fachbegleitenden Landeskenner Urs Wälterlin. Das weltberühmte Outback sowie das einnehmende Great Barrier Reef lassen Sie nicht aus.

Reisedatum

2. bis 22. November 2019

Reiseprogramm

1.+2. Tag: Anreise Sydney Flug mit Emirates via Dubai.3.–5. Tag: Sydneys Facetten und Indian Pacific Lunch mit Aussicht vom Sydney Tower, zweithöchster Turm der südlichen Hemisphäre. Besuch des Life Saving Club auf der Halbinsel Manly mit Informationen zum echten Strandleben. Ausgehviertel Kings Cross. Morgendliche Backstage-Tour des Sydney Opera House mit Frühstück im Künstlersaal. Führung durch das geschichtsträchtige Hafenquartier The Rocks mit lokalem Aborigine-Guide. An der Central Station besteigen Sie den legendären Indian Pacific-Zug für Ihre Fahrt Richtung Westen, Übernachtung in Schlafkabinen erster Klasse. 6.–8. Tag: Broken Hill und Umgebung Ankunft in historischer Bergbaustadt Broken Hill, Ausflug zu den landesältesten Opalfeldern in White Cliffs. Besuch eines privaten Untergrundhauses, Abendessen und Übernachtung ebenfalls unter der Erdoberfläche. Im Mutawintji Nationalpark sehen Sie 8 000 Jahre alte Felszeichnungen der Aborigines, Gespräche und Erklärungen zur Traumzeit. Kühles Victorian Bitter in einem typischen Outback Pub. Halt im Zentrum der Royal Flying Doctors, fliegendes Ärzteteam in abgelegenen Regionen. 9.+10. Tag: Halbinsel Fleurieu Fahrt südwestlich via Adelaide nach McLaren Vale, richtiges Aussie Barbecue am Pool. Urs Wälterlin gibt Hintergrundinformationen zur australischen Volksseele. Zur eingehenden Entdeckung der Region, die für ihre Produktion der edlen Tropfen berühmt ist, durchstreifen Sie mit Ihrem lokalen Reiseführer ein Weingut und lernen bei einer Degustation die Variationen kennen und geniessen spektakuläre Ausblicke auf idyllische Buchten und Dörfer mit typisch südaustralischem Flair. Fähreüberfahrt auf Kangaroo Island. 11.+12. Tag: Kangaroo Island und Adelaide In diesem Tier- und Naturparadies sichten Sie von Nahem Seelöwen und Robben, Koalas, Possums, Schnabeltiere, Wallabys und die namensgebenden Kängurus. Grilllunch im Beisein einer Umweltforscherin, die Ihnen ihre Arbeit für die lokale Flora und Fauna erklärt. Rückfahrt nach Adelaide, Entdeckung der Hauptstadt des Bundesstaates South Australia.

13.+14. Tag: Das australische Outback Morgenflug ins Herz Australiens, Alice Springs. Am Abend Dinner zwischen den Felsen der Schlucht Simpsons Gap. Ihr Aborigine-Koch Bob Taylor ist ein Master Bush Chef und führt Sie in die Techniken der traditionellen Essenszubereitung ein. Halt an der entlegenen Kings Creek Station, wo Ihnen die Farm-Besitzer über ihr Unternehmerleben in der Einöde erzählen. 15.–17. Tag: Kings Canyon und majestätischer Uluru Goldene Morgenstunden bei der frühen Wanderung entlang der Klippen des beeindruckenden Kings Canyon. Fahrt zum berühmtesten aller australischen Inselberge, dem Ayers Rock oder Uluru: Apéro im rot leuchtenden Sonnenuntergang sowie Fotos im Sonnenaufgang. Erklärungen zu seiner Bedeutung durch einen lokalen Guide des Anangu-Stammes. Ausflug in die Kata Tjuta Felshügellandschaft mit Wanderung durch deren pflanzenreiche Walpa Schlucht. Dinner unter endlosem Sternenhimmel mit Barbecue australischer Spezialitäten, Ihrem eigenen Geschichtenerzähler und Sternenerklärer. Weiterflug nach Cairns. 18.+19. Tag: Kuranda Railway, Krokodile und Great Barrier Reef Zugfahrt nach Kuranda inklusive Sicht auf Regenwälder und Wasserfälle. Gondelfahrt über Baumspitzen, Crocodile Dundee-Momente in einem Tierpark, Ausführungen von Parkrangern zu Reptilien und Koalas. Tagesausflug mit Katamaran zur kleinen Koralleninsel Michaelmas Cay, geschütztes Rückzuggebiet Tausender von Seevögeln. Schnorcheln in der einzigartigen Unterwasserwelt, Informationen zum Reef von Meeresbiologen. Abschiedsdinner im Hafenviertel. 20. + 21. Tag: Rückreise über Dubai Abflug nach morgendlicher Freizeit in Cairns via Sydney und Dubai. Ankunft Zürich am frühen Morgen.

Preis pro Person

Fr. 12'900.– Doppelzimmer Fr. 1'980.– Einzelzimmerzuschlag

Teilnehmerzahl

mind. 17 Personen, max. 25

Leistungen

- internationale Flüge mit Emirates in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen CHF 791.–, Stand Oktober 2018) - Inlandflüge, Transfers, Transportmittel - gute Mittel- und Erstklassehotels auf Basis Doppelzimmer - Kabinenbelegung in Indian PacificZug in 1er oder 2er Abteilen, 1. Klasse - Frühstück und 1 weitere Mahlzeit pro Tag - Eintritte und Gebühren, Visagebühren - Trinkgelder - Fachvorträge und Begleitung durch Urs Wälterlin an 7 Reisetagen - Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter - cotravel Reiseleitung - ausführliche Reisedokumentation - Vorbereitungstreffen 6 Wochen vor Abreise - Audio-System auf Rundgängen

Nicht inbegriffen

- allfällige Impfungen - Getränke - Versicherungen - persönliche Auslagen

Organisator und Bedingungen

Es gelten die Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG in Basel, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Anmeldung

Talon ausfüllen und einsenden an: cotravel, DER Touristik Suisse AG, Gerbergasse 26, 4001 Basel Für weitere Informationen: Telefon 061 308 33 00, cotravel@cotravel.ch, www.cotravel.ch