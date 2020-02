Kuba erleben! Unterwegs an Bord von MS Panorama.

Detail of Old Havana plaza Vieja with colorful tropical buildings, Havana ,Cuba 1 / 10

Auf der Entdeckungsreise mit dem Motorsegler «Panorama» erleben Sie die einzigartige Insel Kuba. Täglich wird ein neuer Hafen angefahren, eine versteckte Bucht zur Abkühlung gesucht oder ein Blick auf die spannende Geschichte der Insel geworfen. Diese Reise wird Sie mit reicher kultureller Vielfalt, landschaftlicher Schönheit und liebenswürdigen Menschen faszinieren.

Reisedatum

22. November bis 2. Dezember 2019

(Durchführung garantiert)

Reiseprogramm

1. Tag: Anreise Flug via Paris nach Havanna und Transfer zum Hotel.

2. Tag: Havanna – Einschiffung Am Morgen erkunden Sie zu Fuss die Altstadt von Havanna, die dieses Jahr ihr 500-jähriges Jubiläum feiert, und besuchen ein Kunstatelier. Am Nachmittag Fahrt zur «Panorama» und Einschiffung. Übernachtung im Hafen von Havanna.

3. Tag: Havanna Per Pferdekutschen geht es in die Altstadt, um das Projekt «Cayo Hueso» zu besuchen, das den Einfluss der afrokubanischen Religion auf die Gesellschaft zeigt. Beim Rundgang bekommen Sie einen Einblick in ein Schulprojekt und eine Krankenstation. Auf der Panoramatour im Oldtimer durch das moderne Havanna besichtigen Sie verschiedene Sehenswürdigkeiten, besuchen einen Automechaniker und das Haus und die Werkstatt des Künstlers José Furster.

4. Tag: Havanna – Maria la Gorda Während Sie Frühmorgens mit dem Bus in das Viñales-Tal fahren, macht sich der Motorsegler auf den Weg nach Maria la Gorda. Auf Ihrem Weg dorthin besuchen Sie eine Tabakplantage und einen lokalen Bauernhof. Übernachtung im Hotel.

5. Tag: Maria la Gorda In San Juan del Valle besichtigen Sie eine kubanische Schule. Im Nationalpark Guanahacabibes, einem der grössten Naturschutzgebiete Kubas, haben Sie Zeit zum Schwimmen oder zum Schnorcheln.

6. Tag: Maria la Gorda – Isla Juventud Frühmorgens erreicht Ihr Schiff die Isla Juventud. Heute unternehmen Sie eine Sightseeing-Tour durch die Inselhauptstadt Nueva Gerona. Nach einem Besuch einer Kunstschule und etwas Freizeit in der Stadt, kehren Sie zum Schiff zurück.

7. Tag: Isla Juventud – Casilda Am späten Nachmittag legt das Schiff am Hafen von Casilda an. Sie fahren nach Trinidad und erkunden die Stadt zu Fuss. Gemeinsam geniessen Sie das Abendessen in einem einheimischen Restaurant.

8. Tag: Trinidad / Cienfuegos Am Morgen Fahrt in die Kolonialstadt Trinidad. Besichtigung des Romantikmuseums und des Studios eines Holzschnitzers. In Cienfuegos besuchen Sie einen Kunstworkshop und die Kunstschule «Benny More».

9. Tag: Cienfuegos – Ausschiffung – Havanna Nach der Ausschiffung in Cienfuegos Fahrt entlang der Schweinebucht nach Havanna. Unterwegs besuchen Sie das Kunst- und Kulturprojekt «Korimakao». Am Abend findet in einem privaten Restaurant «Paladar» das Abschiedsessen statt. 10. Tag: Rückkreise Der Tag steht zur freien Verfügung. Am späteren Nachmittag Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Umsteigen nach Zürich.

11. Tag: Ankunft Nachmittags Ankunft am Flughafen von Zürich und individuelle Heimreise.

Preis pro Person

Kategorie C: Fr. 6'740.–

Kategorie B: Fr. 6'980. –

Kategorie A: Fr. 7'760. –

Zuschlag für Einzelzimmer/Einzelkabine

Kategorie C: Fr. 2'700. –

Kategorie B: Fr. 2'800. –

Kategorie A: Fr. 3'100. –

Teilnehmerzahl

Mind. 30, max. 46 Personen

Leistungen

Langstreckenflug mit Air France / KLM in Economy-Klasse inkl. aller Taxen und Gebühren

2 Übernachtungen im Hotel Saratoga in Havanna, 1 Übernachtung in einem einfachen Hotel in Maria la Gorda und 6 Übernachtungen in der gebuchten Kabinenkategorie auf MS Panorama

Vollpension (ausser Tag 10 kein Mittagessen) inkl. Getränke in Havanna und Trinidad

Ausflüge, Eintritte, Gebühren und Transfers gemäss Programm

Wasser, Tee, Filterkaffee auf MS Panorama

Experten-Reisebegleitung und Betreuung durch Marcel Rüegg

zusätzliche deutsch- oder englisch sprechende lokale Reiseleitung

englisch sprechender «Cruise Coordinator» auf MS Panorama

Grosse Trinkgelder (Schiffs-Crew, lokale Reiseleiter und Fahrer)

Touristenkarte

Gutschein für ein Bahnbillett der 1. Klasse, vom Wohnort (Grenzort Schweiz) zum Flughafen Zürich-Kloten und zurück

Talon ausfüllen und einsenden an: Background Tours, Neuengasse 30, 3001 Bern Für weitere Informationen und Detailprogramm: Telefon 031 313 00 22, info@background.ch, www.background.ch