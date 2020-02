Klassik, Kunst und Segeln London – Portsmouth – Antwerpen – Rotterdam – Hamburg

Erleben Sie auf einer einmaligen Reise eine Kreuzfahrt auf dem legendären Windjammer SY Sea Cloud II und kulturelle Highlights wie eine exklusive Führung durch die Royal Academy of Arts in London oder den Besuch des Konzerts der berühmten Sopranistin Cecilia Bartoli in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Reisedatum

9. bis 17. Juni 2020 (ausgebucht)

Reiseprogramm

1. Tag: Zürich–London Ankunft am frühen Nachmittag, Transfer zum Hotel und Zeit zur freien Verfügung. Spaziergang zur National Gallery am frühen Abend. Dort wird die Gallery A exklusiv für die Gäste der Sea Cloud II geöffnet. Bei einem entspannten Cocktail können Sie das Museum und eine private Führung geniessen. Spaziergang zurück zum 5-Sterne Hotel Corinthian. Übernachtung.

2. Tag: London (Portsmouth) Frühstück. Fahrt zur Royal Academy of Arts. Dort erhalten Sie eine Einführung durch die Kunsthistorikerin Frau Dr. Michels, bevor Sie individuell auf Entdeckungskurs gehen können. Teatime im berühmten Hotel Ritz. Anschliessend Transfer nach Portsmouth zur Einschiffung auf die Sea Cloud II.

3. Tag: Auf See Geniessen Sie den Komfort auf der Sea Cloud II und erleben Sie, wie die Mannschaft ganz nach alter Tradition die Segel mit der Hand setzt. Die Lektorin Frau Dr. Michels wird Sie an diesem Seetag mit einem spannenden Vortrag begeistern und die Küchen-Crew wird für Sie kulinarische Höhepunkte zaubern.

4. Tag: Antwerpen Sie können zwischen den Ausflügen «Das moderne Antwerpen» oder «Das traditionelle Antwerpen» wählen. Abendliche Ausfahrt auf der Schelde.

5. Tag: Rotterdam Es stehen Ihnen die Ausflüge ins Bojimans Van Beuningen Museum oder «Moderne Architektur und Brückenkunst in Rotterdam» zur Auswahl.

6. Tag: Auf See Sie verbringen einen weiteren Tag an Bord der See Cloud II in entspannter Atmosphäre und geniessen das Gefühl von grenzenloser Freiheit. Jeder Bereich an Bord lädt zum Verweilen ein. Lauschen Sie einem weiteren Vortrag Ihrer Lektorin und erfreuen Sie sich an den vielen Annehmlichkeiten, die das Schiff bietet.

7. Tag: Hamburg zwischen Alster und Elbe Flussaufwärts fahren Sie von der Mündung der Elbe in den Hamburger Hafen ein. Ausschiffung und Transfer zum Hotel The Fontenay, einem luxuriösen 5-Stern-Hotel direkt an der Aussenalster gelegen. Während Ihres Transfers entdecken Sie die ersten Sehenswürdigkeiten der Hansestadt Hamburg auf einer kleinen Stadtrundfahrt. Am Nachmittag Führung durch das Internationale Maritime Museum. Danach Freizeit. Abends gemeinsames Essen im Restaurant Rive mit bestem Blick in den Hamburger Hafen. Übernachtung.

8. Tag: Hamburg Am Vormittag Kunst-Ausflug «Hamburgs junge KunstSzene – das Gängeviertel » mit Frau Dr. Michels. Das ehemalige Armenquartier der Stadt ist heute ein kreativer Hotspot. Am frühen Abend Transfer vom Hotel zur Elbphilharmonie. Abendessen in Carls Brasserie, die direkt neben Hamburgs neuem Wahrzeichen, der Elbphilharmonie, liegt. Konzertbesuch mit Cecilia Bartoli, die Sie mit Arien aus der Barockzeit verzaubern wird. Transfer zurück zum Hotel.

9. Tag: Hamburg–Zürich Tag zur freien Verfügung. Am Nachmittag Transfer vom Hotel zum Flughafen.

Preis pro Person im Doppelzimmer

Fr. 6990.– Garantie-Kabine*

Fr. 7890.– De-Luxe-Aussenkabine Kat. E

Fr. 8290.– De-Luxe-Aussenkabine Kat. D

Fr. 9390.– Junior Suite Kat. B

Einzelzimmerzuschlag

Fr. 2000.– Garantie-Kabine*

Fr. 2700.– De-Luxe-Aussenkabine Kat. E

Fr. 3000.– De-Luxe-Aussenkabine Kat. D

Fr. 6000.– Junior Suite Kat. B

* Kabine wird vor Ort je nach Verfügbarkeit zugeteilt.

Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 30 Personen

Leistungen

Direktflüge Zürich–London und Hamburg–Zürich mit SWISS in Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen)

1 Übernachtung (Z/F) im 5-Stern-Hotel Corinthia in London

2 Übernachtungen (Z/F) im 5-Stern-Hotel The Fontenay in Hamburg

5 Übernachtungen (Vollpension) auf dem 5-Stern-Deluxe Windjammer SY Sea Cloud II

Ausflugsprogramm in London und Hamburg

Wahlausflüge in Antwerpen und Rotterdam

Konzertkarte PK2 für Cecilia Bartoli - Elbphilharmonie

Fachvorträge und Begleitung durch einen Musikexperten während der gesamten Reise

Trinkgelder an Bord

Ausführliche Reisedokumentation

Nicht inbegriffen

Persönliche Auslagen, Getränke, Trinkgelder

Annullationskosten-/Reisezwischen fallversicherung

Ihre Expertin auf der Reise

Dr. Karen Michels studierte Kunstgeschichte und Archäologie in Bonn und Hamburg. Seit vielen Jahren führt sie Seminare und Coachings durch, begleitet Kunstreisen und publizierte bereits diverse Bücher. Diese Reise wird zudem von einem engagierten Musikexperten begleitet.