«Aloha Hawaii» Eine Reise, von der Sie noch lange schwärmen werden!

Anmeldung

Hawaii, da kommt man ins Träumen! Geniessen Sie die Höhepunkte dieser Inselkette an Bord des kleinen Motorschiffes «Safari Explorer». Entdecken Sie die Schönheit der Inseln an Land und vom Wasser aus bei Kajak- oder Schnorchel-Ausflügen. Eine Reise, von der Sie noch lange schwärmen werden!

Reisedatum

Dienstag, 24. März bis Dienstag, 7. April 2020

Reiseprogramm

1. Tag: Schweiz – San Francisco Treffpunkt am Flughafen und Abflug nach Kalifornien. Übernachtung in San Francisco.

2. Tag: San Francisco – Honolulu/Oahu Weiterflug nach Honolulu. Auf dem Weg zum Hotel sehen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Hawaiis. Übernachtung in Honolulu.

3.–4. Tag: Honolulu/Oahu Der erste Vormittag steht ganz im Zeichen von Pearl Harbor. Erfahren Sie mehr über dieses für die Amerikaner so einschneidende Erlebnis. Anschliessend haben Sie Zeit um Honolulu individuell zu entdecken. Alternativ können Sie einen Ausflug* nach Kauai, die Garteninsel, unternehmen. Übernachtungen in Honolulu.

5.–6. Tag: Honolulu – Moloka‘i Ein kurzer Flug bringt Sie von Honolulu nach Moloka’i. Hier wohnen gerade mal 8000 Menschen und es gibt keine Ampeln oder Hochhäuser. Am späteren Nachmittag Transfer zur «Safari Explorer», Ihrem Zuhause für die nächsten Tage. Auf dem ersten Ausflug erfahren Sie mehr über die Legenden und Geschichten, die sich um diese Insel ranken, entdecken lokales Handwerk und wandern zum Wasserfall im Halawa Valley.

7. Tag: Lana‘i 300 Meter hoch ragen die Klippen hier von der Meeresoberfläche nach oben. Sie können das Leben auf und unter dem Wasser schnorchelnd, mit einem Kajak oder sogar einem Stand-Up-Paddle geniessen. Oder unternehmen Sie einen Spaziergang zum «Sweetheart Rock» und erfahren Sie mehr über die tragische Geschichte der Prinzessin Puu Pehe.

8. Tag: Olowalu/Maui Olowalu ist bekannt für seine Korallenriffe, die einer Vielzahl von Fischen Zuflucht bieten, und für seine Meeresschildkröten, Delfine und Wale.

9. Tag: The Captain’s Day Der Kapitän entscheidet, was es heute zu sehen gibt: lassen Sie sich überraschen!

10. Tag: Honomalino Bucht/Hawaii Umgeben von Kokosnusspalmen liegt die Honomalino Bucht in der südwestlichen Ecke von Hawaii. Unter Wasser entdecken Sie Korallen, tropische Fische und Lavatunnels und über Wasser geniessen Sie die Ruhe an Deck der «Safari Explorer».

11. Tag: Kailua-Kona/Hawaii Heute können Sie zur Kealakekua Bucht paddeln oder gemütlich durch Kailua-Kona schlendern. Kailua ist der Austragungsort des Ironman Hawaii, der wohl berühmteste Triathlon der Welt.

12. Tag: Kawaihae/Hawaii Nach dem Frühstück verlassen Sie die «Safari Explorer». Sie haben Zeit zur freien Verfügung, bevor Sie zum Sonnenuntergang auf den Gipfel des Mauna Kea fahren. Bei klarem Himmel entdecken Sie den faszinierenden Nachthimmel mit einem Teleskop. Übernachtung in Hilo.

13. Tag: Hilo/Hawaii – Los Angeles Sie geniessen einen ruhigen Tag in Hilo, erledigen letzte Souvenireinkäufe, spazieren zur Coconut Island oder besuchen den etwas ausserhalb gelegenen Botanischen Garten. Gegen Abend Transfer zum Flughafen und Rückflug in Richtung USA.14. Tag: Los Angeles – Schweiz Vormittags Landung in Los Angeles. Aufenthalt in einem Tageszimmer oder optionaler Ausflug* nach Hollywood. Anschliessend Weiterflug in Richtung Schweiz.

15. Tag: Schweiz Ankunft in der Schweiz und individuelle Heimreise.

Preise pro Person (bei Doppelbelegung)

Doppelkabine Master Fr. 14'500.–

Doppelkabine Commander Fr. 15'300.–

Zuschläge pro Person

Kleingruppe (8–10 Personen) Fr. 350.–

Preisänderungen vorbehalten.

Begrenzte Teilnehmerzahl

Mind. 8, max. 16 Personen

Leistungen

Schweizer Reiseleitung

Flüge Schweiz – San Francisco – Honolulu/Hilo – Los Angeles – Schweiz in der

Economy-Klasse, inkl. Flughafen- und Sicherheitstaxen

7 Nächte an Bord der «Safari Explorer», inkl. Vollpension und Tischwein

Alle Aktivitäten und Landausflüge während der Schiffsreise (auf Englisch)

5 Übernachtungen in Mittelklassehotels, inkl. Frühstück

1 Tageszimmer in Los Angeles

Alle im Reiseprogramm aufgeführten Transfers und Ausflüge

Englischsprachige, lokale Reiseleitung

Nicht inbegriffen

Persönliche Auslagen

Getränke und nicht aufgeführte Mahlzeiten

Optionale Ausflüge

Versicherungen und Trinkgelder

Talon ausfüllen und einsenden an: GLOBOSHIP, Globetrotter Tours AG, Neuengasse 30, 3001 Bern Für weitere Informationen und Detailprogramm: Tel 031 313 00 04, info@globoship.ch, www.globoship.ch

Ihr Experte auf der Reise

Mark Winkler – passionierter Reiseunternehmer und Verwaltungsrat der Globetrotter Tours AG. Fremde Länder und Kulturen haben Mark Winkler seit seiner Jugend interessiert und fasziniert. In den letzten 35 Jahren durfte er über 100 Länder kennen lernen. Dabei hat er unter anderem Hawaii besucht und war auch mit dem Schiff schon mehrere Male weltweit unterwegs.