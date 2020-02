Io senza te Vom 15. Juli bis 29. August 2020 präsentieren die Thunerseespiele IO SENZA TE mit den Liedern von Peter, Sue und Marc. Sichern Sie sich jetzt Early Bird Tickets mit 20 Franken Vergünstigung.

Alles für die Liebe

Das Erfolgsmusical IO SENZA TE kehrt in einer neuen Fassung auf die Bühne zurück. Im Sommer 2020 präsentieren die Thunerseespiele mit dem Mundartstück erneut ein Schweizer Hitmusical. Die Produktion mit den Liedern von Peter, Sue und Marc begeisterte 2015 und 2016 in Zürich bereits über 120‘000 Besucherinnen und Besucher. 20. Hochzeitstag. Es kriselt heftig in der Ehe von Jean-Rémy, dem Besitzer der «Bahamas-Bar». Sein Barmann Gio möchte helfen: Könnte Jean-Rémy die Ehe vielleicht retten, wenn er seine Lilly mit einer Live-Performance ihres Lieblingssongs überraschen würde? Gio, selbst Musiker, Sängerin Ky und WG-Kumpel Dieter beschliessen, das Lied zu performen – mit ungeahnten Folgen. Für Jean-Rémy, weil das Lied in seiner Frau den alten Traum vom gemeinsamen Auswandern weckt, was ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt. Für Gio, Ky und Dieter, weil ein Musikproduzent auf sie aufmerksam wird. So stehen die drei Hobby-Musiker plötzlich vor einer möglichen gemeinsamen Zukunft und schwierigen Fragen: Soll die Musik zum Beruf werden? Lassen sich Kommerz und Selbstverwirklichung unter einen Hut bringen? Nach der aufregendsten Phase ihres Lebens gewinnt «Io senza te» für alle Beteiligten eine ganz neue Bedeutung.

Daten, Zeit und Ort

15. Juli bis 11. August 2020, 20 Uhr 12. bis 29. August 2020, 19.30 Uhr jeweils Mittwoch bis Samstag* Seespielgelände Thun *Montag und Dienstag sind Reservetage für verschobene Vorstellungen

Dauer

Ca. 2h 30Min. (inkl. Pause)Early Bird-

Preise für Abonnenten

(erhältlich bis 15. März 2020) 1. Kategorie Fr. 128.- statt Fr. 148.- 2. Kategorie Fr. 108.- statt Fr. 128.- 3. Kategorie Fr. 78.- statt Fr. 98.-

Preise (ab 16. März 2020)

1. Kategorie Fr. 133.- statt Fr. 148.- 2. Kategorie Fr. 113.- statt Fr. 128.- 3. Kategorie Fr. 83.- statt Fr. 98.-

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do) oder füllen Sie das Online-Formular aus.Bei speziellen Platzwünschen bitten wir Sie uns telefonisch zu kontaktieren. Online gilt die Bestplatzbuchung.

Konditionen

Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card. Weitere Tickets können zum regulären Preis dazugebucht werden. Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.- Gebuchte Tickets können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

