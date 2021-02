SAC-Trifthütte: So sieht es aus – «Es zerriss mir fast das Herz» Muss die von einer Lawine schwer beschädigte SAC-Trifthütte neu gebaut werden? Hüttenwartin Nicole Naue-Müller berichtet über ihre gefühlsmässige Achterbahn. Bruno Petroni

Das Triftstöckli im Hintergrund ist Zeuge: Die SAC-Trifthütte wurde von der Lawine arg beschädigt. Fotos: Artur Naue/PD

Schon vor Beginn ihrer Zeit als Hüttenwartin war die Trifthütte quasi «ihr Baby»: In einer Masterarbeit für ein Nachdiplomstudium befasste sich Nicole Naue-Müller schon im Jahr 2013 mit der Trifthütte – und mit dem Thema «nachhaltiges Bauen». Herzblut hat die Architektin und Wanderleiterin also schon damals in die auf 2520 Metern gelegene SAC-Hütte investiert. Ein Jahr später erhielten sie und ihr Ehemann Artur den Zuschlag für die Pacht. Seither verbringt die Familie mit ihren zwei heranwachsenden Söhnen rund 8 Monate im Jahr da oben.

Jetzt hat sie eine grosse Lawine am Freitag, 29. Januar, aus ihrem Lebenstraum gerissen: Der Massivbau aus dem Jahr 1947 und der vor 13 Jahren errichtete Anbau wurden stark beschädigt, die 30 Meter weiter unten stehende Dépendence aus dem Jahr 1906 wurde komplett zerstört.