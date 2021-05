Spurensuche in Matten b. Interlaken – Es zeichnet sich ein Kampf um das Gemeindepräsidium ab Ende Jahr tritt Gemeindepräsident Peter Aeschimann zurück. Im September wird die siebenköpfige Exekutive gewählt. Die Parteien bringen sich in Stellung. Alex Karlen

Peter Aeschimann tritt Ende Jahr als Gemeindepräsident von Matten zurück. BOM

Die Spurensuche nach einer Kandidatur für das Mattner Gemeindepräsidium führt zunächst zu Gemeindeschreiber Peter Erismann. Er informiert über Ablauf und Fristen dieses speziellen Wahljahres. «Speziell» bezieht sich ausnahmsweise nicht auf die Pandemie, sondern auf einen gewichtigen Rücktritt, bedingt durch die Amtszeitbeschränkung: Es gilt, die Nachfolge von Gemeindepräsident Peter Aeschimann (FDP) zu regeln.

Die Kommunalwahlen für das Präsidium und für die sechs übrigen Sitze des Gemeinderates finden am 26. September statt. Publiziert, also offiziell angekündigt, werden sie Anfang Juni. Bis am 9. August haben dann die Parteien Zeit, Wahlvorschläge fürs Präsidium und bis am 23. August für die Proporzwahl der Exekutive einzureichen.