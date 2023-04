Herr Schürch, von Ihnen stammt die Aussage, in der Schweiz werde die Mehrzahl der Gebäude «quick and dirty» geplant und gebaut, also schnell und schmutzig. Was meinen Sie damit?

Peter Schürch: Für mich sind das Häuser und ganze Überbauungen, die möglichst billig und schnell aufgestellt werden. Mit Betondecken, Beton- oder Backsteinwänden, einer Aussendämmung auf Erdölbasis und einem Kunststoffverputz. Und vielleicht noch mit Fenstern aus Kunststoff. Und meistens sind sie nicht sorgfältig gestaltet.