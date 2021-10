Auf dem Thuner Expo-Areal – Es wird doch noch Messe Das Expo-Gelände hat die Messe zurück: Am 4. November startet die Ausstellung Neuland. Die Verantwortlichen wollen nach schwierigen Zeiten im Geschäft bleiben. Stefan Kammermann

Gerhard Engemann, Geschäftsführer der Thun-Expo ist auf dem Messegelände unterwegs. Bald geht es mit der Ausstellung Neuland los. Foto: PD

«Dies ist eigentlich nicht unbedingt meine Lieblingstätigkeit», sagt Gerhard Engemann. Der Geschäftsführer der Thun-Expo sitzt in seinem Büro am Tisch. Was er damit meint, wird rasch klar. Seit mehr als eineinhalb Jahren beschäftigt er sich vorab am Bürotisch mit Formularen, Vorgaben, Absagen und Planen in Corona-bedingter Unsicherheit. «Eigentlich halte ich mich viel lieber auf dem Ausstellungsgelände auf und organisiere einen Anlass», meint er weiter.

Bald ist es so weit. Am 4. November öffnet die Ausstellung Neuland für vier Tage auf dem Thuner Messegelände zum 24. Mal die Türen. Das Motto: «Grenzen erfahren.» Ein Motto, das die Neuland-Macher festgelegt haben, als noch keiner von Corona-Pandemie sprach und eigentlich im vergangenen Jahr hätte umgesetzt werden sollen.