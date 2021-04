Oberländisches Schützenfest 2022 – Es werden 8000 Teilnehmende erwartet Die Vorbereitungen auf den nächsten Schützen-Grossanlass mit rund zehn Austragungsorten laufen auf Hochtouren.

Das Signet des Oberländischen Schützenfestes 2022. Foto:PD

Ende August und im September2022 findet an drei Wochenenden das 26. Oberländische Schützenfest in der Region Thun statt. Als Austragungsorte für Gewehr 300 m und 50 m sowie Pistole 50 m und 25 m stehen Blumenstein, Buchholterberg, Eriz, Fahrni, Oberlangenegg, Schwanden (Sigriswil), Spiez (Gesigen), Steffisburg und Uetendorf zur Verfügung. Das Festzentrum befindet sich in Thun: Von dort sind alle Schiessplätze in 30 Minuten erreichbar.

14 Schützengesellschaften (Austragungsorte verstärkt durch Allmendingen, Höfen und Uebeschi) bilden den Trägerverein OSF22. Wie die Organisatoren weiter mitteilen, «sorgen ein breit abgestütztes Organisationskomitee und ein Kern-OK seit über zwei Jahren für eine sorgfältige und gründliche Vorbereitung mit dem Ziel, den erwarteten rund 8000 Schützinnen und Schützen beste Bedingungen für den Schiessanlass und das damit verbundene gesellige Zusammensein zu ermöglichen».

In 50 verschiedenen Stichen gibt es Kranzabzeichen, Gaben oder Geldpreise zu gewinnen. Um diese zu beschaffen, ist ein Sponsoringteam mit Vertretern aus allen Trägervereinen gebildet worden.

pd/aka

Fehler gefunden?Jetzt melden.