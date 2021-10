Oktoberfest in Thun – Es warten wieder Bier und Bretzel Am kommenden Donnerstag startet das 5. Thuner Oktoberfest. Ausser der Zertifikatspflicht gibt es kaum Auflagen – was Gäste aus der Ferne anzieht. Stefan Kammermann

Ab dem 21. Oktober fliesst bei der Stockhorn-Arena das Bier wieder in Strömen. Foto: PD/Markus Grunder

«Wir freuen uns sehr, dass das Fest stattfinden kann», sagt Michel Baumann, OK-Präsident des Thuner Oktoberfestes. Und fügt gleich an: «Nach der Absage im vergangenen Jahr brennt bei uns ein inneres Feuer.» Am kommenden Donnerstag jedenfalls kommt die bayrische Festkultur nach einem Jahr Unterbruch zurück. An insgesamt fünf Abenden steigt neben der Stockhorn-Arena zwischen dem 21. und 30. Oktober die fünfte Auflage des Thuner Oktoberfestes.

FCT-Security kontrolliert Zertifikate

Ob das Fest, angesichts der Corona-Thematik wirklich stattfinden soll, sei im sechsköpfigen Organisationskomitee intensiv diskutiert worden. Bei behördlichen Vorgaben wie zum Beispiel Masken- und Sitzpflicht oder einer Beschränkung der Besucherzahl hätten die Macher auch heuer auf ein Durchführen des Anlasses verzichtet. «Dank einer Sonderbewilligung für Grossanlässe gilt einzig die Zertifikatspflicht für den Einlass», erläutert der OK-Präsident. Das heisst, eingelassen wird, wer ein 3-G-Zertifikat vorweisen kann, das bestätigt, dass er oder sie getestet, genesen oder geimpft ist.