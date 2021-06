Gemeindeversammlung Heimberg – Es warten finanzielle Herausforderungen Ein Plus von 332’500 Franken in der Jahresrechnung 2020 bedeutet nicht viele flüssige Mittel. Rund ein Drittel der Ausgaben kann die Gemeinde nicht aus eigenen Mitteln bestreiten. Stefan Kammermann

Die Gemeinde Heimberg wächst weiter und muss investieren. Foto: Patric Spahni

«Was unternimmt die Gemeinde, um die Finanzen in den Griff zu bekommen?», wollte ein Bürger am Montagabend an der Gemeindeversammlung wissen. Finanzvorsteherin Daniela Sigrist (SVP) hatte soeben die Jahresrechnung 2020 präsentiert. Sie schliesst im Gesamthaushalt mit einem Plus von 332’500 Franken ab. Dies bei einem Umsatz von 28,23 Millionen Franken. Der Voranschlag rechnete mit einem Fehlbetrag von 596’900 Franken (wir berichteten).

«Die Gemeinde wächst weiter.» Finanzvorsteherin Daniela Sigrist (SVP)

Den Anstoss für die Frage aus den Reihen der 62 Anwesenden (1,25 Prozent der Stimmberechtigten) gaben die Ausführungen der Gemeinderätin. «Wir stehen in den nächsten Jahren vor grossen finanziellen Herausforderungen», sagte sie. Zum einen rechne die Gemeinde für die Jahre 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie mit massiven Einbrüchen bei den Steuereinnahmen. Andererseits zeige ein Blick in den Finanzplan einen hohen Bedarf an Investitionen.