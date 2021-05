Impfen ohne Termin – «Es war wie an einem Festival» In Biel kann man sich ohne Termin impfen lassen. Eine Geimpfte über das Anstehen im vertrauten Kreis und was das Buschtelefon damit zu tun hat. Benjamin Lauener

Während des Anstehens prüfen Angestellte des Zentrums, ob die Patientinnen und Patienten alles Nötige dabeihaben. Foto: pd

In Biel brauchts keinen Termin, damit man geimpft wird. Vor dem Medizinischen Zentrum Biel (MZB) können sich alle über 18 Jahre unbürokratisch in eine Reihe stellen und auf die Spritze warten. Gebrauch von diesem Angebot hat auch eine junge Frau aus der Region gemacht. Sie hat dieser Zeitung ihr Erlebnis geschildert.

Begonnen habe alles in ihrem Bekanntenkreis. Vor rund zwei Wochen – noch bevor alle Impfgruppen freigegeben waren – sickerte via Social Media und Buschtelefon durch: In Biel kann man sich bald ohne Termin impfen lassen. «Damals war alles noch ziemlich willkürlich», erinnert sich die Bielerin, «ich war mir bis am Schluss nicht sicher, ob man sich dort wirklich impfen lassen kann.» Doch es sollte klappen.