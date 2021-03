Das Obergericht hat entschieden – Es war versuchte vorsätzliche Tötung Das Obergericht bestätigt das Urteil des Regionalgerichts Oberland: Ein junger Eritreer muss fünf Jahre ins Gefängnis. Anne-Marie Günter

Am Westbahnhof von Interlaken passierte der Angriff, für den das Obergericht einen Mann verurteilt hat. Foto: Bruno Petroni

Vor dem Obergericht machte der junge Eritreer einen guten Eindruck, und seine Anwältin hatte auch einen Bericht vorgelegt, dass er sich im Beschäftigungsprogramm vorbildlich verhalte und Sprachkurse besuche. In seinem «letzten Wort» bedauerte er, dass jemand hatte leiden müssen.

Trotzdem: Die erste Strafkammer hat das Urteil des Regionalgerichts Berner Oberland von Ende Januar 2020 bestätigt. Dieses hatte den heute 22-Jährigen wegen versuchter Tötung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, die höchste Strafe, die es im Dreierkollegium aussprechen konnte. Drei Oberrichter hatten sich am Donnerstag die Aussagen des Opfers und des Täters noch einmal angehört. Beide waren eher wortkarg und konnten sich an vieles nicht erinnern, was im Spätsommer 2017 am Bahnhof Interlaken West passiert ist.