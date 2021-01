Herr Purja, wie geht es Ihnen?

Ich bin sehr kaputt. Die letzten Tage waren voller Termine, aber einfach toll. Die Menschen hier in Pakistan haben uns total herzlich empfangen. Nach dem Gipfel sind wir zum Camp drei abgestiegen und ich bin direkt am nächsten Tag weiter zum Basislager. Dann waren wir in Skardu, quasi dem Tal-Ort des K2, und nun sind wir in Islamabad. Wir haben den Präsidenten getroffen, den Stabschef der Armee, den Tourismusminister.