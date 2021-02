Paul Accola tritt ins leere Restaurant in Davos.

«Unglaublich. Ich habe gerade mit dem Beizer gesprochen, für die ist das Ganze der Wahnsinn.»

Sie würden alles wieder öffnen?

Ich sage nicht, dass ich etwas davon verstehe. Aber egal, was ich lese, höre oder wohin ich schaue: Es weiss noch immer niemand wirklich, was hilft. Abstandhalten ist ein Muss, Masken sind in Ordnung, bezüglich Impfung kann man selbst entscheiden. Am Ende ist jeder für sich selber verantwortlich.