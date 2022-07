Das kann ich nicht. Ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum wir mit dem Ball nicht mehr gemacht haben. Es war nicht die Idee, den Ball unseren Gegnerinnen zu überlassen und Ramona Bachmann vorne so alleine zu lassen. Die einzige Erklärung ist, dass wir gestresst am Ball waren, weil Portugal so gut Druck gemacht hat.

Warum haben Sie so lange mit diesem Wechsel gewartet?

(überlegt sehr lange) Was soll ich sagen? Wieso habe ich so lange gewartet…? Ich habe gewartet, bis ich mir wirklich sicher war, dass dieser Wechsel unser Team wirklich verbessert. Aber ich war zu langsam, um zu erkennen, was im Mittelfeld los war. Es war aber auch so, dass wir nicht gewusst haben, wieviele von den erfahrenen Spielerinnen die Partie wirklich fertigspielen können. Am Schluss hatten wir auch Pech, dass Fabienne Humm vier Minuten lang am Spielfeldrand warten musste, weil der Ball einfach nie im Aus war. Aber dazu, wieso ich nicht früher gewechselt habe, kann ich leider wirklich keine bessere Erklärung abgeben.