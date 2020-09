Regionalgericht Oberland – Es war fahrlässige Tötung auf dem Jungfraujoch Ein 25-jähriger Mann ist wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Es ging um den Arbeitsunfall auf dem Jungfraujoch Anfang Juli 2019. Anne-Marie Günter

Das Regionalgericht Oberland verurteilte einen jungen Mann. Foto: Patric Spahni

«So leid es mir tut, der Tatbestand fahrlässige Tötung ist erfüllt», sagte Gerichtspräsidentin Evelyne Salzmann am Donnerstag am Regionalgericht Berner Oberland. Am 2. Juli 2019 meldete die Kantonspolizei, dass in der vergangenen Nacht auf dem Jungfraujoch ein Arbeiter bei einem Arbeitsunfall gestorben sei. Vor Gericht stand ein 25-jähriger Mann. Er hatte im April 2020 einen Strafbefehl erhalten, mit dem er wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. Er erhob Einspruch, und deshalb wurde jetzt öffentlich, was in der verhängnisvollen Nacht passiert war.