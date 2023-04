Reaktionen auf Eberhard W. Kornfelds Tod – «Es war eine Auszeichnung, Zeit mit ihm verbracht zu haben» Untrügliches Gespür für Qualität und zügiger Autofahrer: Reaktionen und Stimmen zum Wirken des international bekannten Berner Auktionators und Kunstsammlers. Alexander Sury

«Wir durften ständig von ihm lernen. Er wird uns enorm fehlen.» Bernhard Bischoff

Bernhard Bischoff (links) mit Eberhard W. Kornfeld 2015. Foto: Susanne Keller

«Er war Connaisseur, knallharter Geschäftsmann und ein leidenschaftlicher Sammler», sagt Bernhard Bischoff über Eberhard W. Kornfeld. Der 50-jährige Bischoff stiess 2013 als designierter Nachfolger zum Auktionshaus Kornfeld. Er habe niemanden in der Kunstwelt gekannt, der über ein so gutes Gefühl für Qualität verfügt habe wie Kornfeld. «Bei Kunstbewertungen sagte er immer, was ihm als Sammler ein Werk wert sei – und lag dann meistens auch ganz richtig beim Verkauf.»