BZ Winterschatzsuche – «Es war ein tolles Erlebnis» Noch bis zum 28. Februar findet die Winterschatzsuche im Oberland statt. Familie von Allmen hat sie bereits hinter sich, für sie war es ein Heimspiel.

Renate, Mario und Jana von Allmen (von links) posieren mit der Schatzkarte auf dem Rugen. Foto: PD

Für die Familie von Allmen aus Wilderswil war die BZ Winterschatzsuche ein Heimspiel. Die Suche beginnt nämlich am Bahnhof ihres Wohnorts. «Es war ein tolles Erlebnis, trotz Schneematsch», schreibt Renate von Allmen in ihrer Mail an uns. «Für uns Einheimische war die Suche einfach.» Die drei waren ausserdem nicht zum ersten Mal auf BZ Schatzsuche, schreibt Renate von Allmen: «Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue und hoffen, die Truhe zu knacken.» (mbl)