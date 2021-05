Queen als Rettungsschwimmerin – «Es war ein grossartiger Erfolg» Königin Elizabeth II hat gut gelaunt von ihrer Zeit als Lebensretterin erzählt. Ihrer Pionierrolle war sie sich gar nicht bewusst.

Königin Elizabeth II. nimmt an einem Videotelefonat mit der Royal Life Saving Society auf Schloss Windsor teil. Foto: Buckingham Palace/AP/dpa

Queen Elizabeth II. hat sich in einer Videoschalte mit der Royal Life Saving Society gut gelaunt an ihre Zeit als junge Rettungsschwimmerin zurückerinnert. «Es war ein grossartiger Erfolg und ich war sehr stolz darauf, das Abzeichen vorne auf meinem Badeanzug zu tragen», sagte die 95-Jährige in einem Video des Treffens, das der Palast am Montag veröffentlichte.

Der Royal Life Saving Society zufolge war die damals 14-jährige Prinzessin Elizabeth die erste Person des Commonwealth, die mit dem Junior-Abzeichen als Lebensretterin ausgezeichnet wurde. «Ich wusste gar nicht, dass ich die erste war. Ich habe es einfach gemacht und ich habe sehr hart dafür gearbeitet», erinnerte sich die Monarchin im Gespräch. Darauf hingewiesen, dass dies bereits 80 Jahre her sei, sagte sie lachend: «Das ist schrecklich.»

Bereits einige Tage nach der Beerdigung ihres Ehemanns Prinz Philip hatte die Queen wieder begonnen, öffentliche Termine wahrzunehmen – zumeist jedoch virtuell. Am Dienstag wird sie im Londoner Oberhaus zur traditionellen «Queen’s Speech» erwartet, die den Neubeginn der parlamentarischen Saison einläutet.

SDA

